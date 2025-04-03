Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Paylaşım Yaptığı Nedeniyle Gözaltına Alınmasına Tepki Yağdı
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Paylaşım Yaptığı Nedeniyle Gözaltına Alınmasına Tepki Yağdı
Netflix'te yayınlanan Rise of Empires: Ottoman adlı yapımda Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmasıyla adından söz ettiren Cem Yiğit Üzümoğlu, yeteneğini Altın Portakal'la süsleyen aktörlerden biri. Son olarak NOW'un başarılı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde oynayan Üzümoğlu sabah saatlerinde boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltı kararına tepkiler gecikmedi.
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TRT, boykot paylaşımı nedeniyle oyuncu Aybüke Pusat'ı Teşkilat kadrosundan çıkarmıştı.
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Üzümoğlu paylaşımında anayasa maddelerini hatırlattı. Ardından gözaltına alındı.
Sosyal medya tepkileri şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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bu işin sonu nereye varacak, ben hiç iyi görmüyorum.