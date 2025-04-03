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Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Paylaşım Yaptığı Nedeniyle Gözaltına Alınmasına Tepki Yağdı

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Paylaşım Yaptığı Nedeniyle Gözaltına Alınmasına Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.04.2025 - 11:54

Netflix'te yayınlanan Rise of Empires: Ottoman adlı yapımda Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmasıyla adından söz ettiren Cem Yiğit Üzümoğlu, yeteneğini Altın Portakal'la süsleyen aktörlerden biri. Son olarak NOW'un başarılı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde oynayan Üzümoğlu sabah saatlerinde boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltı kararına tepkiler gecikmedi.

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TRT, boykot paylaşımı nedeniyle oyuncu Aybüke Pusat'ı Teşkilat kadrosundan çıkarmıştı.

TRT, boykot paylaşımı nedeniyle oyuncu Aybüke Pusat'ı Teşkilat kadrosundan çıkarmıştı.

Pek çok meslektaşı gibi Cem Yiğit Üzümoğlu da bu karara tepki gösterdi.

Üzümoğlu paylaşımında anayasa maddelerini hatırlattı. Ardından gözaltına alındı.

Üzümoğlu paylaşımında anayasa maddelerini hatırlattı. Ardından gözaltına alındı.

Sosyal medya tepkileri şöyle;

Sosyal medya tepkileri şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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livanem 25

bu işin sonu nereye varacak, ben hiç iyi görmüyorum.