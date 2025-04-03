TRT’deki Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat’a İlk İş Teklifi Müjdat Gezen’den Geldi
TRT’deki Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat’a İlk İş Teklifi Müjdat Gezen’den Geldi
Sanatçı Müjdat Gezen, boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a iş teklifi yaptı. Müjdat Gezen, Aybüke Pusat'a seslenerek; 'Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden Aybüke Pusat’a seslenen Müjdat Gezen iş teklifi yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat'a ne oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın