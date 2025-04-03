onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT’deki Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat’a İlk İş Teklifi Müjdat Gezen’den Geldi

TRT’deki Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat’a İlk İş Teklifi Müjdat Gezen’den Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 11:22

Sanatçı Müjdat Gezen, boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a iş teklifi yaptı. Müjdat Gezen, Aybüke Pusat'a seslenerek; 'Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden Aybüke Pusat’a seslenen Müjdat Gezen iş teklifi yaptı.

Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden Aybüke Pusat’a seslenen Müjdat Gezen iş teklifi yaptı.

Usta sanatçısı Müjdat Gezen, Aybüke Pusat'a seslenerek; 'Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır' dedi. 

'GEL HOCALIK YAP'

'AYBÜKE

TRT’de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır.'

Aybüke Pusat'a ne oldu?

Aybüke Pusat'a ne oldu?

Her şey Aybüke Pusat''ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla başladı.

Boykota destek olan ünlülerden Aybüke Pusat TRT yönetimi tarafından Teşkilat kadrosundan çıkarıldı. Sonrasında da Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
77
31
8
4
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın