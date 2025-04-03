Boykot Çağrısı Sebebiyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Boykot Çağrısı Sebebiyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Aybüke Pusat'ın oykot çağrısı sebebiyle Teşkilat kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu TRT dizilerinden çıkarılmıştı. Karara tepki gösteren Berna Laçin, Alican Yücesoy ve Rojda Demirer'in ise X hesapları kapatılmıştı. Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına tepki göstermesi ve boykot çağrısında bulunmasının ardından gözaltına alınan Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Detaylar birazdan...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın