Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na İlk Destek Şakir Paşa Ailesi'nin Fahrünnisa'sı Zeynep Karaca'dan Geldi
Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na İlk Destek Şakir Paşa Ailesi'nin Fahrünnisa'sı Zeynep Karaca'dan Geldi
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonucu Teşkilat kadrosundan çıkarılmasının ardından tepki gösteren oyunculardan Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Furkan Andıç da TRT yapımlarından çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, paylaşımları sebebiyle gözaltına alındı.
Dizideki rol arkadaşlarından açıklama beklenirken Cem Yiğit Üzümoğlu'na Şakir Paşa Ailesi'nden ilk destek Fahrünnisa'ya hayat veren Zeynep Karaca'dan geldi.
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Aybüke Pusat'ın boykot çağrısının ardından Teşkilat'tan çıkarılmasına tepki gösteren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.
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Cem Yiğit Üzümoğlu'na ilk destek Şakir Paşa Ailesi'nin Fahrünnisa'sı Zeynep Karaca'dan geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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