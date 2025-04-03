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Boykot Sonrası Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Partneri Tolga Sarıtaş'tan İlginç Hamle

Boykot Sonrası Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Partneri Tolga Sarıtaş'tan İlginç Hamle

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.04.2025 - 13:49

Boykot çağrısı sonrası Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Onlarca ünlü isim Aybüke Pusat'a destek verirken, rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir açıklama gelmemesi tepkiye yol açmıştı. 

Beklenen açıklamanın ardından Tolga Sarıtaş'tan bambaşka bir hamle geldi. Sarıtaş, kendisine gelen tepkilerin ardından Instagramda yorumları sınırlandırdı.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek vermesi sebebiyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek vermesi sebebiyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimlerden Pusat'a destek yağdı. Hatta kendisine destek veren isimlerden sevgilisi Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT Tabii platformunda yayınlanan dizilerin kadrolarından çıkarıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu ise bu sabah gözaltına alındı.

Diziden çıkarılma kararının ardından Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş sessizliğini korudu.

Diziden çıkarılma kararının ardından Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş sessizliğini korudu.

Sessizliğinin ardından Tolga Sarıtaş'a yüzlerce yorum yapıldı. Herhangi bir yorum ya da açıklamada bulunmayan Tolga Sarıtaş'ın bu tavrı tepkiyle karşılandı.

Tolga Sarıtaş Instagram'da gönderilerine yapılan yorumları sınırlandırdı.

Tolga Sarıtaş Instagram'da gönderilerine yapılan yorumları sınırlandırdı.

2017 yılında Söz dizisinde partner olmalarının ardından ikinci kez Teşkilat dizisinde partner olan ikili, büyük heyecan yaratmıştı. Tolga Sarıtaş herhangi bir açıklama yapmamasının ardından gönderilerine yapılan yorumları sınırlandırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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