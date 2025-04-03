Boykot Sonrası Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Partneri Tolga Sarıtaş'tan İlginç Hamle
Boykot Sonrası Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Partneri Tolga Sarıtaş'tan İlginç Hamle
Boykot çağrısı sonrası Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Onlarca ünlü isim Aybüke Pusat'a destek verirken, rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir açıklama gelmemesi tepkiye yol açmıştı.
Beklenen açıklamanın ardından Tolga Sarıtaş'tan bambaşka bir hamle geldi. Sarıtaş, kendisine gelen tepkilerin ardından Instagramda yorumları sınırlandırdı.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek vermesi sebebiyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Diziden çıkarılma kararının ardından Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş sessizliğini korudu.
Tolga Sarıtaş Instagram'da gönderilerine yapılan yorumları sınırlandırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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