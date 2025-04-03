Boykot Sebebiyle TRT Dizilerinden Çıkarılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un Birlikte Rol Aldığı Dizi
Boykot Sebebiyle TRT Dizilerinden Çıkarılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un Birlikte Rol Aldığı Dizi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan marka boykotları dün sosyal medya çağrısıyla bir günlük tüketim boykotuna dönüşmüştü. 2 Nisan'da tüketim boykotu çağrısı yapan ünlülerden biri olan Aybüke Pusat TRT'de rol aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Ona destek veren Boran Kuzum da Tabii dizisi Bir Ruh Macerası'ndan çıkarıldı.
İkilinin yıllar önce birlikte rol aldığı dizi yeniden gündem oldu.
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Aybüke Pusat 2 Nisan tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından hedef gösterilen oyuncu Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Yaşananların ardından Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un 2018'de birlikte rol aldıkları Şahin Tepesi yeniden gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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