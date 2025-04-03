Dizide birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı, bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele ve bir ölümün ardındaki büyük sırrı anlatılıyordu. Savaşın ortasında kalan iki genç olan Verda ve Efe'ye de Aybüke Pusat ile Boran Kuzum hayat veriyordu.

ATV'de yayınlanan dizi, 6. bölümünde final yapmıştı.