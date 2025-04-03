İki Apo Yan Yana: Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'le Bir Araya Geldi
İki Apo Yan Yana: Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'le Bir Araya Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrasında dizi kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeni gelen Ahmet Mümtaz Taylan, Tanrıöğen'i aratmazken iki Apo sonunda bir araya geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nin özlediğini itiraf etti.
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Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren iki usta isim bir araya geldi.
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Eski Apo'dan "Kızılcık Şerbeti'ni özlüyorum" itirafı...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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