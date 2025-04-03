Ahmet Mümtaz Taylan’a “Senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Hakikaten öyle. Kolay kolay yapılmaz… Sana saygı duyuyorum. Kolay kolay alınmayacak bir emaneti aldın. Sana müteşekkirim her şeyden önce. Hakikaten, ben yapar mıydım yapardım herhalde… Kolay bir şey değil yaptığın, oynamakta olan tutmuş bir karakteri tekrar kabul ettirmek; ne kadar iyi oyuncu olursan ol, çok zor bir şey. O emeğine hayranım bir kere!” diyerek övgüler yağdıran Settar Tanrıöğen, ayrıca Kızılcık Şerbeti hakkında itirafta bulundu.

Tanrıöğen, “Kızılcık Şerbeti’ni özlüyorum da işte, koşullar böyle gelişti. O da yerleşti artık” açıklamasını yaptı.