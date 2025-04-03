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İki Apo Yan Yana: Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'le Bir Araya Geldi

İki Apo Yan Yana: Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'le Bir Araya Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 11:18

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrasında dizi kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeni gelen Ahmet Mümtaz Taylan, Tanrıöğen'i aratmazken iki Apo sonunda bir araya geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nin özlediğini itiraf etti.

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Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren iki usta isim bir araya geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren iki usta isim bir araya geldi.

Settar Tanrıöğen, ilk sezondan beri yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nden aniden geçirdiği beyin kanaması sonrasında ayrılmak zorunda kalmıştı. Şerbo seyircisi Apo karakterini kimin canlandıracağını merak ederken Ahmet Mümtaz Taylan, yeni Apo olarak ekranda arzı endam etmişti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Apo, her açıdan eski Apo'yla uyumsuzluklar gösterse de Taylan, halihazırda seyirci tarafından sevilen bir karakteri canlandırmayı göze alarak epey ciddi bir sorumluluk altına girdi.

Empati programını sunan Ahmet Mümtaz Taylan, Şerbo'daki rolünün eski sahibi Settar Tanrıöğen'i konuk aldı.

Taylan, Settar Tanröğen'i şu sözlerle anons etti:

“Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoşgeldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Hala bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı diyerek fırça yiyip duruyorum her hafta… Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum.”

Eski Apo'dan "Kızılcık Şerbeti'ni özlüyorum" itirafı...

Eski Apo'dan "Kızılcık Şerbeti'ni özlüyorum" itirafı...

Ahmet Mümtaz Taylan’a “Senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Hakikaten öyle. Kolay kolay yapılmaz… Sana saygı duyuyorum. Kolay kolay alınmayacak bir emaneti aldın. Sana müteşekkirim her şeyden önce. Hakikaten, ben yapar mıydım yapardım herhalde… Kolay bir şey değil yaptığın, oynamakta olan tutmuş bir karakteri tekrar kabul ettirmek; ne kadar iyi oyuncu olursan ol, çok zor bir şey. O emeğine hayranım bir kere!” diyerek övgüler yağdıran Settar Tanrıöğen, ayrıca Kızılcık Şerbeti hakkında itirafta bulundu.

Tanrıöğen, “Kızılcık Şerbeti’ni özlüyorum da işte, koşullar böyle gelişti. O da yerleşti artık” açıklamasını yaptı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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