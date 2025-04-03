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Olaylı Maç Ne Kadar İzlendi? Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Reyting Sonuçları

Olaylı Maç Ne Kadar İzlendi? Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Reyting Sonuçları

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 10:26

Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki derbi heyecanında GalatasarayFenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı olaylı maç ne kadar reyting aldı?

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Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için beklenen gün geldi.

Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için beklenen gün geldi.

Yarı finale adını yazdıracak takımın belli olacağı derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Konyaspor'un rakibi oldu. 

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktığı olaylı maç geceye damga vurdu.

Olaylı derbi reytinglerde tüm kategorilerde 1. oldu.

Olaylı derbi reytinglerde tüm kategorilerde 1. oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Total'de 20,72, AB'de 20,93 ve

ABC1'de 22,62 oranı aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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