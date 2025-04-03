Olaylı Maç Ne Kadar İzlendi? Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Reyting Sonuçları
Olaylı Maç Ne Kadar İzlendi? Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Reyting Sonuçları
Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki derbi heyecanında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı olaylı maç ne kadar reyting aldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için beklenen gün geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaylı derbi reytinglerde tüm kategorilerde 1. oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın