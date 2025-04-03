Bayram Molası Bitti: Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman?
Bayram Molası Bitti: Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman?
Ramazan Bayramı sebebiyle televizyonda ekran molası verildi. Dizilerin büyük çoğunluğu bayram sebebiyle yeni bölümlerini yayınlamadı. Haliyle akıllara 'dizilerin yeni bölümleri ne zaman?' sorusu geldi. Bayram sonrası dizilerin yeni bölüm takvimini listeledik.
KAYNAK: Box Office
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Televizyondaki bayram molası sonunda bitiyor.
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İşte bayram sonrası ekran takvimi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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