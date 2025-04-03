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Bayram Molası Bitti: Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman?

Bayram Molası Bitti: Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 09:36

Ramazan Bayramı sebebiyle televizyonda ekran molası verildi. Dizilerin büyük çoğunluğu bayram sebebiyle yeni bölümlerini yayınlamadı. Haliyle akıllara 'dizilerin yeni bölümleri ne zaman?' sorusu geldi. Bayram sonrası dizilerin yeni bölüm takvimini listeledik.

KAYNAK: Box Office

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Televizyondaki bayram molası sonunda bitiyor.

Televizyondaki bayram molası sonunda bitiyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan Ramazan Bayramı, televizyondaki pek çok yerli dizinin yeni bölümünün iptal edilmesine neden oldu. Box Office'in listesine göre Show TV'deki Siyah Kalp ve TRT 1'deki Gönül Dağı bayram boyunca yayınlanan diziler arasında yer aldı. Diğer yerli dizilerin geri dönüşü de haliyle merak uyandırdı.

Box Office, yerli dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını bir listeyle duyurdu.

İşte bayram sonrası ekran takvimi:

İşte bayram sonrası ekran takvimi:

Yayınlanan takvime göre dizilerin yeni bölümleri 3 Nisan Perşembe (bugün) başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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