Eski defterleri kurcalamak istemem.

Ne olmuşsa olmuştur, iyi de olmuştur. Ama bugüne yakıştığı için hatırlatacağım sana;

Hani, Ankara Gar Katliamı’ndan sonra bir gün BKM kulisinde karşılaşmıştık… Tayyip’e beddua etmiştim. Ailemin yarısı o gün o meydandaydı benim. Beddua etmiştim ya hani… Arkadaşını korumuş, beni IŞİD'lilerle bir tutmuş, bağırmıştın.

O gün nasıl yanlışsan, bugün de öyle yanlışsın.

Etrafında sana 'Yanlışsın!' diyebilecek kimse bırakmadıysan, bu da kalfadan ustaya hediye olsun: Yanlışsın!

Arkadaşın bize zulmediyor. Öyle bir noktaya geldik ki susmak, onunla birlikte kamçı vurmak gibi artık. Biz getirmedik işleri buraya; arkadaşını doyuramadık.