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"Arkadaşın Zulmediyor!": Eski ÇGHB Oyuncusu Emre Canpolat'tan Yılmaz Erdoğan'a Tepki

"Arkadaşın Zulmediyor!": Eski ÇGHB Oyuncusu Emre Canpolat'tan Yılmaz Erdoğan'a Tepki

Yılmaz Erdoğan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.04.2025 - 23:32

Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularından Emre Canpolat, X hesabı üzerinden Yılmaz Erdoğan'a sitem etti. Canpolat, ülkedeki yaşanılanlara sessiz kalması nedeniyle hocası Yılmaz Erdoğan'a tepki gösterdi.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncularından Emre Canpolat, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncularından Emre Canpolat, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Pek çok ünlü isim bu protestolara destek paylaşımı yaparken bazı isimler sessiz kalmayı tercih etti.

Eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Emre Canpolat, X hesabından önce eski rol arkadaşları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.

Burada bahsetmiştik:

Canpolat şimdi de Çok Güzel Hareketler Bunlar'da hocası olan Yılmaz Erdoğan'a sitem etti.

Canpolat şimdi de Çok Güzel Hareketler Bunlar'da hocası olan Yılmaz Erdoğan'a sitem etti.

Canpolat paylaşımında Yılmaz Erdoğan'a karşı 'Etrafında sana 'Yanlışsın!' diyebilecek kimse bırakmadıysan, bu da kalfadan ustaya hediye olsun: Yanlışsın!' ifadelerini kullandı.

İşte Emre Canpolat'ın o paylaşımı:

İşte Emre Canpolat'ın o paylaşımı:

Üzerimde emeğin çok, @yilmazerdogan abi.

Hâlâ verdiğim eğitimlerde atölyeden aldığım ve geliştirdiğim yöntemleri kullanıyorum.

BKM Atölye'de çocuklarla çalışırken bana mutfakçılık rehber oldu.

Bütün emeklerin için ilk ve son kez ellerinden öperim.

Gelelim arkadaşınla olan meselemize...

Sana faşizmi anlatacak değilim, bilirsin.

Sana dünya tarihinden bahsedecek değilim, bilirsin.

Sana totaliterizmden, işkenceden bahsedecek değilim, bilirsin.

Sana geleceksiz, umutsuz bırakılmış milyonlardan bahsedecek değilim, bilirsin.

Bilirsin de susarsın, bilirim.

👇

👇

Eski defterleri kurcalamak istemem.

Ne olmuşsa olmuştur, iyi de olmuştur. Ama bugüne yakıştığı için hatırlatacağım sana;

Hani, Ankara Gar Katliamı’ndan sonra bir gün BKM kulisinde karşılaşmıştık… Tayyip’e beddua etmiştim. Ailemin yarısı o gün o meydandaydı benim. Beddua etmiştim ya hani… Arkadaşını korumuş, beni IŞİD'lilerle bir tutmuş, bağırmıştın.

O gün nasıl yanlışsan, bugün de öyle yanlışsın.

Etrafında sana 'Yanlışsın!' diyebilecek kimse bırakmadıysan, bu da kalfadan ustaya hediye olsun: Yanlışsın!

Arkadaşın bize zulmediyor. Öyle bir noktaya geldik ki susmak, onunla birlikte kamçı vurmak gibi artık. Biz getirmedik işleri buraya; arkadaşını doyuramadık.

👇

👇

Zamanında, AKM, AVM yapılmak istenirken 'Yanlışsın!' demiştim sana. Daha atölyedeki ilk zamanlarımdı; ilk 'Yanlışsın!' deyişimdi.

Bu da son olsun… Yanlışsın, abi.

Üzerimdeki tüm emeklerin için teşekkür ederim. Ama istemeye istemeye de olsa seni arkadaşının yanına kaldırıyorum.

Saygılar.

#yılmazerdoğan

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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