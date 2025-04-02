"Arkadaşın Zulmediyor!": Eski ÇGHB Oyuncusu Emre Canpolat'tan Yılmaz Erdoğan'a Tepki
"Arkadaşın Zulmediyor!": Eski ÇGHB Oyuncusu Emre Canpolat'tan Yılmaz Erdoğan'a Tepki
Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularından Emre Canpolat, X hesabı üzerinden Yılmaz Erdoğan'a sitem etti. Canpolat, ülkedeki yaşanılanlara sessiz kalması nedeniyle hocası Yılmaz Erdoğan'a tepki gösterdi.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncularından Emre Canpolat, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde.
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Canpolat şimdi de Çok Güzel Hareketler Bunlar'da hocası olan Yılmaz Erdoğan'a sitem etti.
İşte Emre Canpolat'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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