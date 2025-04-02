Eski ÇGHB Oyuncusundan Boykot Paylaşımı Yapmayan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a Tepki
Eski ÇGHB Oyuncusundan Boykot Paylaşımı Yapmayan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a Tepki
Ekrem İmamoğlu'nun önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla ülke genelindeki protestolar büyüyor. Son olarak sosyal medyada boykot çağrıları yapılırken bazı ünlü isimlerin bu protestolar konusunda sessiz kalması tepki topladı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Emre Canpolat, X hesabı üzerinden eski rol arkadaşları Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a sessiz kalmaları karşısında tepki gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.
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Protestolar karşısında sessizliğini koruyan isimler arasında 3 Adam olarak da bildiğimiz Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer alıyor.
İşte Emre Canpolat'ın o paylaşımları:
Canpolat, bu paylaşımı sonrasında İbrahim Büyükak'ın kendisini engellediğini de belirtti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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