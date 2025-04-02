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Eski ÇGHB Oyuncusundan Boykot Paylaşımı Yapmayan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a Tepki

Eski ÇGHB Oyuncusundan Boykot Paylaşımı Yapmayan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a Tepki

Oğuzhan Koç Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.04.2025 - 18:45

Ekrem İmamoğlu'nun önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla ülke genelindeki protestolar büyüyor. Son olarak sosyal medyada boykot çağrıları yapılırken bazı ünlü isimlerin bu protestolar konusunda sessiz kalması tepki topladı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Emre Canpolat, X hesabı üzerinden eski rol arkadaşları Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a sessiz kalmaları karşısında tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de düzenlediği mitinglerde duyurduğu boykot ürünleriyle ülke genelinde bir boykot hareketi başlarken bugün (2 Nisan) için satın alımlar tamamen durduruldu.

Sosyal medyada pek çok ünlü isim kitlelerine söz konusu boykotu duyururken bazıları sessiz kalmayı tercih etti.

Protestolar karşısında sessizliğini koruyan isimler arasında 3 Adam olarak da bildiğimiz Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer alıyor.

Protestolar karşısında sessizliğini koruyan isimler arasında 3 Adam olarak da bildiğimiz Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer alıyor.

Üç isim de herhangi bir paylaşımda bulunmazken Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki rol arkadaşları Emre Canpolat, X hesabından üçlüye seslendi.

Canpolat, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'la fotoğraflarını paylaşıp 'Hadi bir cesaret gencolar' yazarak paylaşımda bulunmalarını istedi.

İşte Emre Canpolat'ın o paylaşımları:

İşte Emre Canpolat'ın o paylaşımları:

Canpolat, bu paylaşımı sonrasında İbrahim Büyükak'ın kendisini engellediğini de belirtti.

Canpolat, bu paylaşımı sonrasında İbrahim Büyükak'ın kendisini engellediğini de belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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