Boykot çağrısı yaptığı için TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat'a destek verdiği için Boran Kuzum da işinden oldu. Kuzum yapılan açıklamanın ardından TRT tabii platformunda yayınlanacak “Bir Ruh Macerası” dizisinden kovuldu. Kuzum'a ilk destek verenlerden biri Defne Samyeli oldu.