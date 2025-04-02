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TRT Dizisinden Atılan Boran Kuzum'a İlk Destek Verenlerden Biri Defne Samyeli Oldu!

TRT Dizisinden Atılan Boran Kuzum'a İlk Destek Verenlerden Biri Defne Samyeli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 22:34

Boykot çağrısı yaptığı için TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat'a destek verdiği için Boran Kuzum da işinden oldu. Kuzum yapılan açıklamanın ardından TRT tabii platformunda yayınlanacak “Bir Ruh Macerası” dizisinden kovuldu. Kuzum'a ilk destek verenlerden biri Defne Samyeli oldu.

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TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine kısa bir süre kala, Boran Kuzum’un projeden çıkarıldığı duyuruldu.

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine kısa bir süre kala, Boran Kuzum’un projeden çıkarıldığı duyuruldu.

Aybüke Pusat’ın TRT 1’de yayınlanan “Teşkilat” dizisinin kadrosundan çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Pusat, Instagram hesabından yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle projeden çıkarılmış, bu gelişme sonrası birçok ünlü isim ona destek vermişti. Destek mesajı paylaşan isimlerden biri de Boran Kuzum’du. Kuzum, Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla bir mesaj paylaşarak dayanışma göstermişti.

Ancak bu paylaşımın ardından, “Bir Ruh Macerası” dizisinde Atıf Yılmaz karakterine hayat vermesi planlanan Kuzum’a, projede kendisiyle çalışılamayacağı bildirildi.

Kuzum'a ilk destek verenlerden ünlülerden biri Defne Samyeli oldu.

Kuzum'a ilk destek verenlerden ünlülerden biri Defne Samyeli oldu.

Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından Kuzum'un da aynı şekilde TRT dizisinden atılmasına Samyeli, 'Boran Kuzum da TRT’nin hışmına uğramış. Yahu, bu bizim vergilerimizle finanse edilen devlet kanalı. Hükümet kanalı değil. Merak ediyorum oyuncular da TRT işlerini boykot etse, ekranlarını kimlerle dolduracaklar? Boran Kuzum Yalnız Değildir.' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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