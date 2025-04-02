TRT Dizisinden Atılan Boran Kuzum'a İlk Destek Verenlerden Biri Defne Samyeli Oldu!
TRT Dizisinden Atılan Boran Kuzum'a İlk Destek Verenlerden Biri Defne Samyeli Oldu!
Boykot çağrısı yaptığı için TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat'a destek verdiği için Boran Kuzum da işinden oldu. Kuzum yapılan açıklamanın ardından TRT tabii platformunda yayınlanacak “Bir Ruh Macerası” dizisinden kovuldu. Kuzum'a ilk destek verenlerden biri Defne Samyeli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine kısa bir süre kala, Boran Kuzum’un projeden çıkarıldığı duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzum'a ilk destek verenlerden ünlülerden biri Defne Samyeli oldu.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın