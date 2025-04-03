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Diziden Atılan Aybüke Pusat, Şimdi de Teşkilat Dizisinin Afişinden Çıkarıldı

Diziden Atılan Aybüke Pusat, Şimdi de Teşkilat Dizisinin Afişinden Çıkarıldı

TRT Teşkilat Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 12:54

TRT'deki Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yayınlamasının ardından Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı. Diziden henüz çıkarılan Aybüke Pusat, ayrıca Teşkilat'ın afişlerinden silinmeye başladı.

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TRT 1'deki Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımının ardından dizi kadrosundan atıldı.

TRT 1'deki Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımının ardından dizi kadrosundan atıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yayınladığı açıklamadaTeşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.' ifadeleriyle Aybüke Pusat'ın işine son verildiğini duyurmuştu.

Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden atılmasının hemen ardından dizinin resmi hesaplarında yer alan afişlerden de çıkarıldı.

İşte Teşkilat afişindeki o değişiklik:

İşte Teşkilat afişindeki o değişiklik:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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