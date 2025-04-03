Diziden Atılan Aybüke Pusat, Şimdi de Teşkilat Dizisinin Afişinden Çıkarıldı
Diziden Atılan Aybüke Pusat, Şimdi de Teşkilat Dizisinin Afişinden Çıkarıldı
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TRT 1'deki Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımının ardından dizi kadrosundan atıldı.
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İşte Teşkilat afişindeki o değişiklik:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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