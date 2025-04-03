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Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Giden Oyuncular Sendikası Üyeleri Açıklama Yaptı

Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Giden Oyuncular Sendikası Üyeleri Açıklama Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 16:35

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Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Duruma pek çok oyuncu da tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun destek açıklamasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncu Sendikası üyeleri Üzümoğlu'na destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Aralarında Kubilay Aka, Barış Atay, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin de bulunduğu oyuncular bir açıklama videosu çekti.

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CHP lideri Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile yaptığı boykot çağrısı büyük bir harekete dönüştü.

CHP lideri Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile yaptığı boykot çağrısı büyük bir harekete dönüştü.

2 Nisan için büyük bir boykot hareketi planlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot paylaşımları için soruşturma başlatılacağını duyurdu. Bu paylaşımın ardından başta Aybüke Pusat olmak üzere, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu gibi TRT yapımlarından yer alan isimler yer aldıkları dizilerin kadrosundan çıkarıldı.

Bu duruma tepki sesleri yükselirken, tepki gösterenlerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınması tepkileri daha da artırdı.

Bu duruma tepki sesleri yükselirken, tepki gösterenlerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınması tepkileri daha da artırdı.

Özellikle sanat dünyası başta olmak üzere pek çok izleyici de yaşananlara tepkilerini çeşitli mecralarda dile getiriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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