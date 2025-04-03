Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Duruma pek çok oyuncu da tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun destek açıklamasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncu Sendikası üyeleri Üzümoğlu'na destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Aralarında Kubilay Aka, Barış Atay, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin de bulunduğu oyuncular bir açıklama videosu çekti.
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CHP lideri Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile yaptığı boykot çağrısı büyük bir harekete dönüştü.
Bu duruma tepki sesleri yükselirken, tepki gösterenlerden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınması tepkileri daha da artırdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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