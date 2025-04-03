Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Duruma pek çok oyuncu da tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun destek açıklamasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncu Sendikası üyeleri Üzümoğlu'na destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Aralarında Kubilay Aka, Barış Atay, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin de bulunduğu oyuncular bir açıklama videosu çekti.