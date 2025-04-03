Destek Veren Oyuncular Çağlayan'da: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltı Kararının Ardından Soluğu Adliyede Aldılar
Destek Veren Oyuncular Çağlayan'da: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltı Kararının Ardından Soluğu Adliyede Aldılar
Boykot paylaşımları hakkındaki soruşturmalar devam derken Şakir Paşa Ailesi'nde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Oyuncular ünlü isme desteklerini sürdürürken geçtiğimiz saatlerde Oyuncular Sendikası başkanı Zuhal Olcay açıklamada bulunmuştu.
Birçok isim ünlü oyuncuyu yalnız bırakmamak için Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı.
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Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ını canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu boykot paylaşımlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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Birçok ünlü isim oyunculara karşı alınan uygulamalara tepki gösterirken Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay açıklama yapmıştı.
Üzümoğlu’nun emniyetten adliyeye sevki beklenirken birçok ünlü isim Çağlayan Adliyesi'nde hazır bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan da olaylar hakkında düşüncelerini dile getirdi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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