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Destek Veren Oyuncular Çağlayan'da: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltı Kararının Ardından Soluğu Adliyede Aldılar

Destek Veren Oyuncular Çağlayan'da: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltı Kararının Ardından Soluğu Adliyede Aldılar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 15:58

Boykot paylaşımları hakkındaki soruşturmalar devam derken Şakir Paşa Ailesi'nde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Oyuncular ünlü isme desteklerini sürdürürken geçtiğimiz saatlerde Oyuncular Sendikası başkanı Zuhal Olcay açıklamada bulunmuştu. 

Birçok isim ünlü oyuncuyu yalnız bırakmamak için Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı.

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Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ını canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu boykot paylaşımlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ını canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu boykot paylaşımlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

TRT1'de yayınlanan Teşkilat ve Muhbir dizilerinin oyuncuları birer birer dizi kadrolarından çıkarılmaya başlanmış ve haberler ülke gündemine oturmuştu.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un ardından Başak Gümülcinelioğlu da TRT'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Ünlü isimlerin tepkilerinden bahsetmiştik:

Birçok ünlü isim oyunculara karşı alınan uygulamalara tepki gösterirken Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay açıklama yapmıştı.

Birçok ünlü isim oyunculara karşı alınan uygulamalara tepki gösterirken Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay açıklama yapmıştı.

'Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimizden meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu, saat 01.30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındı, yaptığı paylaşımlardan dolayı. Gece geç saatlerde emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak Cem’in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkartıldığı, gözaltına alındığı bugünlerde, dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir” ifadeleriyle desteğini dile getiren isim Çağlayan Adliyesi'nde yerini almıştı.

Üzümoğlu’nun emniyetten adliyeye sevki beklenirken birçok ünlü isim Çağlayan Adliyesi'nde hazır bulundu.

Üzümoğlu’nun emniyetten adliyeye sevki beklenirken birçok ünlü isim Çağlayan Adliyesi'nde hazır bulundu.

Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek olmak için Zuhal Olcay, Onur Saylak, Kerem Fırtına, Barış Atay ve Kubilay Aka Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Ahmet Mümtaz Taylan da olaylar hakkında düşüncelerini dile getirdi:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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