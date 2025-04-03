Eray Ertüren Boykot Paylaşımları Yüzünden TRT Dizisi ‘Kara Kış’ın Kadrosundan Çıkarıldı!
Eray Ertüren Boykot Paylaşımları Yüzünden TRT Dizisi ‘Kara Kış’ın Kadrosundan Çıkarıldı!
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat'ın TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılması büyük ses getirdi. Ünlü oyuncuya destek olup boykot paylaşımlarında bulunan Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da rol aldıkları TRT yapımı dizilerin kadrolarından çıkarıldı. Henüz bu olayın etkisi devam ederken TRT bir kez daha harekete geçti.
2. Sayfa'da yer alan habere göre Eray Ertüren boykot paylaşımları nedeniyle TRT Tabii'nin yeni dizisi ‘Kara Kış’ın kadrosundan çıkarıldı.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesi gündeme oturmuştu.
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Şimdi ise yeni bir gelişme daha yaşandı. 2. Sayfa'nın haberine göre; bu dört oyuncunun yanına bir ünlü isim daha eklendi.
Oyuncu Eray Ertüren'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da bu şekilde...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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