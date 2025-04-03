Boykot Çağrısı Sonrası Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Takipçi Sayısı 3 Katına Çıktı!
Boykot Çağrısı Sonrası Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Takipçi Sayısı 3 Katına Çıktı!
Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturmada başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'tan sonra en çok konuşulan isimlerin başında gelen Üzümoğlu'nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı tam 3 katına çıktı!
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Şakir Paşa Ailesi'nin 'Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu boykot paylaşımları yüzünden gözaltına alınmıştı.
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Hakkındaki ''nefret ve ayrımcılık'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' iddiasıyla gözaltına alınan Üzümoğlu ilk açıklamasını da adliye önünde yaptı.
Birçok ünlünün destek verdiği ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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