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Boykot Çağrısı Sonrası Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Takipçi Sayısı 3 Katına Çıktı!

Boykot Çağrısı Sonrası Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Takipçi Sayısı 3 Katına Çıktı!

Instagram Boykot
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.04.2025 - 01:53

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturmada başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'tan sonra en çok konuşulan isimlerin başında gelen Üzümoğlu'nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı tam 3 katına çıktı!

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Şakir Paşa Ailesi'nin 'Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu boykot paylaşımları yüzünden gözaltına alınmıştı.

Şakir Paşa Ailesi'nin 'Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu boykot paylaşımları yüzünden gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüketim boykotuna çağrı yaptıkları gerekçesiyle sabah saatlerinde 11 kişiyi gözaltına almıştı. Bu isimlerin arasında Cem Yiğit Üzümoğlu vardı. 

Aynı zamanda Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, daha sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmışlardı.

Hakkındaki ''nefret ve ayrımcılık'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' iddiasıyla gözaltına alınan Üzümoğlu ilk açıklamasını da adliye önünde yaptı.

Hakkındaki ''nefret ve ayrımcılık'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' iddiasıyla gözaltına alınan Üzümoğlu ilk açıklamasını da adliye önünde yaptı.

 'Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Bunun önünde bir engel varsa da bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.'

O anları da içeriğimizde görebilirsiniz:

Birçok ünlünün destek verdiği ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Birçok ünlünün destek verdiği ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu, gözaltı ve adli kontrol süreciyle birlikte tüm gözleri üzerine çekmişken bir gün içinde Instagram'daki takipçi sayısı da üç katına çıktı.  Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçisi sayısı 140 binden 422 bine yükseldi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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