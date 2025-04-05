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Yetişkin Platformu Sonrası Yeni Hamle: Wanda Nara OnlyFans Hesabı Açtı!

Yetişkin Platformu Sonrası Yeni Hamle: Wanda Nara OnlyFans Hesabı Açtı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.04.2025 - 20:04

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında başlayan ve aylardır devam eden çekişmeli boşanma davası, geçtiğimiz günlerde nihayet sonuçlandı. Bambaşka aşklara yelken açan ikili resmi olarak boşansalar da gündemden düşmedi. 

Kimilerinin 'olayların kadını' diye lakap bile taktığı Wanda Nara cephesinde sular durulmak bilmedi. Her paylaşımıyla gündem yaratan Wanda Nara bu sefer yeni bir hamlede bulunarak OnlyFans hesabı açtı.

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Aylardır çekişmeli ve çirkin detaylarla dolu boşanma süreçleriyle gündemi meşgul eden Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı.

Aylardır çekişmeli ve çirkin detaylarla dolu boşanma süreçleriyle gündemi meşgul eden Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı.

Toksik ilişkileriyle birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de manşetlere oturan ikili arasında yaşanan olaylar bitmek tükenmek bilmemişti. 

Wanda Nara'nın bir anda yaptığı boşanma talebi açıklamasıyla başlayan kaos, genç rapçi L-Gante ile bir partide dudak dudağa ifşalanmasıyla daha da çirkinleşmişti. Kirli çamaşırların ortaya döküldüğü olaylar silsilesi devam ederken Icardi sonunda Wanda'dan vazgeçmişti. Bu süreçte yeni bir aşka kalbini de kapatmayan yıldız topçu China Suarez'le yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Icardi'yi Arjantinli rapçiyle aldattığı öğrenilen Wanda Nara bu yeni aşkı ilk başta bir türlü kabul etmemişti. Ardından da sürekli nispet niteliğinde paylaşımlarda bulunarak ya L-Gante'yle romantik pozlar ya da iç çamaşırlı pozlarını hesabından paylaşıp durmuştu.

Galatasaray camiasının eski yengesi Wanda Nara bu kaosun dışında da sürekli dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Galatasaray camiasının eski yengesi Wanda Nara bu kaosun dışında da sürekli dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bundan aylar önce yeni bir hamlede bulunan Wanda +18 içerikler üreten yetişkin sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Ücret karşılığında bazı fotoğraf ve videoların görünebildiği yetişkin sitesinde paylaşımlar yapan Wanda'nın profilinden görüntüler de sızdırılmıştı.

Yeni bir mecraya daha adım atma kararı alan Wanda Nara, bu sefer de OnlyFans platformuna giriş yaptı!

Yeni bir mecraya daha adım atma kararı alan Wanda Nara, bu sefer de OnlyFans platformuna giriş yaptı!

Kendisi geçtiğimiz saatlerde X hesabı üzerinden OnlyFans profilinin de linkini paylaştı. Wanda Nara, OnlyFans üzerindeki kullanıcı adını da 'badbitchwan' olarak duyurdu.

Wanda Nara'nın paylaşımını da buraya bırakıyoruz...

Wanda Nara'nın paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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