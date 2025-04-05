Yetişkin Platformu Sonrası Yeni Hamle: Wanda Nara OnlyFans Hesabı Açtı!

Toksik ilişkileriyle birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de manşetlere oturan ikili arasında yaşanan olaylar bitmek tükenmek bilmemişti.

Wanda Nara'nın bir anda yaptığı boşanma talebi açıklamasıyla başlayan kaos, genç rapçi L-Gante ile bir partide dudak dudağa ifşalanmasıyla daha da çirkinleşmişti. Kirli çamaşırların ortaya döküldüğü olaylar silsilesi devam ederken Icardi sonunda Wanda'dan vazgeçmişti. Bu süreçte yeni bir aşka kalbini de kapatmayan yıldız topçu China Suarez'le yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Icardi'yi Arjantinli rapçiyle aldattığı öğrenilen Wanda Nara bu yeni aşkı ilk başta bir türlü kabul etmemişti. Ardından da sürekli nispet niteliğinde paylaşımlarda bulunarak ya L-Gante'yle romantik pozlar ya da iç çamaşırlı pozlarını hesabından paylaşıp durmuştu.