Yetişkin Platformu Sonrası Yeni Hamle: Wanda Nara OnlyFans Hesabı Açtı!
Yetişkin Platformu Sonrası Yeni Hamle: Wanda Nara OnlyFans Hesabı Açtı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında başlayan ve aylardır devam eden çekişmeli boşanma davası, geçtiğimiz günlerde nihayet sonuçlandı. Bambaşka aşklara yelken açan ikili resmi olarak boşansalar da gündemden düşmedi.
Kimilerinin 'olayların kadını' diye lakap bile taktığı Wanda Nara cephesinde sular durulmak bilmedi. Her paylaşımıyla gündem yaratan Wanda Nara bu sefer yeni bir hamlede bulunarak OnlyFans hesabı açtı.
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Aylardır çekişmeli ve çirkin detaylarla dolu boşanma süreçleriyle gündemi meşgul eden Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı.
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Galatasaray camiasının eski yengesi Wanda Nara bu kaosun dışında da sürekli dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Yeni bir mecraya daha adım atma kararı alan Wanda Nara, bu sefer de OnlyFans platformuna giriş yaptı!
Wanda Nara'nın paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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