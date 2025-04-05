onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oğulları Yönetmen Olmuş: Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un Oğlu Hira Tekindor'un Son Hali!

Oğulları Yönetmen Olmuş: Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un Oğlu Hira Tekindor'un Son Hali!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 17:19

Ünlü tiyatro sanatçıları Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, ailesinin sanatçı mirasını devralmakla kalmamış, şimdi de kendi yolunda önemli adımlar atıyor! 

Ailesinin izinden giderek sanat dünyasında kendini göstermeye karar veren Hira Tekindor tiyatro ve yönetmenlik sektöründe önemli projelere imza atmayı hedefliyor. Medea isimli oyunun çevirmenliğini ve yönetmenliğini yapan isim başarılarıyla adından bahsettiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara yerleşen Zerrin Tekindor ile son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde "Halis Korhan"ı oynayan Çetin Tekindor çifti geçmişte yaptıkları evlilikle adından bahsettirmişti.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara yerleşen Zerrin Tekindor ile son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde "Halis Korhan"ı oynayan Çetin Tekindor çifti geçmişte yaptıkları evlilikle adından bahsettirmişti.

1987 senesinde evlenen ikilinin birlikteliği o dönem magazin dünyasına epey ses getirmişti. 23 Eylül 1989 yılında oğulları Hira'yı kucaklarına alan çift 1999 senesinde boşanma kararı almıştı.

Boşanma kararlarının ardından açıklamada bulunmayan ikiliyi başka isimlerle duysak da eski çift oğulları için dostluklarını devam ettirdiklerini söylemişti.

Boşanma kararlarının ardından açıklamada bulunmayan ikiliyi başka isimlerle duysak da eski çift oğulları için dostluklarını devam ettirdiklerini söylemişti.

Geçmiş yıllarda Haluk Bilginer’le yaşadığı beraberlikle adından bahsettiren Zerrin Tekindor, eski eşi için “Çetin’le çok iyi dostuz. Çok sevdiğim arkadaşım. Onunla evlendiğime hiç pişman değilim. Çünkü oğlumuz oldu ve Çetin çok düzgün bir insan. Her zaman mutlu olmasını isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü tiyatro sanatçıları Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor’un oğulları Hira Tekindor hakkında son dönemde sıkça konuşuluyor.

Ünlü tiyatro sanatçıları Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor’un oğulları Hira Tekindor hakkında son dönemde sıkça konuşuluyor.

1989 doğumlu olan Hira, ailesinin sanatçı kimliğinden oldukça etkilenmiş. Genç yaşta aldığı sağlam eğitimle de dikkatleri üzerine çekmiş. Hira Tekindor, eğitimini Amerika’da tamamladıktan sonra, sanat dünyasına adım atmaya karar verdi.

Peki, Hira Tekindor şu sıralar ne yapıyor? İşte detaylar! 🎬

Peki, Hira Tekindor şu sıralar ne yapıyor? İşte detaylar! 🎬

Henüz çok yeni olsa da sinema ve tiyatro dünyasında adını duyurmak isteyen Hira Tekindor, ailesinin izinden giderek başarılı bir kariyer çizmeye başlamış bile. Sanat dünyasına sağlam bir şekilde adım atmaya hazırlanan genç isim, şu an projeleriyle gündemde. Yakın gelecekte yeni işlerle karşımıza çıkması beklenen isim yönetmenliğiyle adından bahsettiriyor.

Senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle Uluslararası Şili Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı.

Senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle Uluslararası Şili Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı.

Avustralyalı yazarlar Kate Mulvany ve Anne-Louise Sarks’ın perspektifiyle Medea isimli oyunun yönetmenliğini üstelenen Hira Tekindor şu sıralar dikkat çekmeye devam ediyor. Defne Kayalar, Abdullah Burak Kaya, Ayaz Çoban, Ayaz Gülşen ve Tarık Sarıyar'ın oyunculuğuyla takdir toplayan oyun gündemde kalmayı sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kariyerinde anne ve babasının adımlarından giden Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

Kariyerinde anne ve babasının adımlarından giden Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

The University of Kent'in Film Studies bölümünden mezun olan ve Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı ile BKM ve ID İletişim yapımcılığı ile prömiyer yapan isim başarılarıyla adından bahsettirmeyi sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın