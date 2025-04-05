Oğulları Yönetmen Olmuş: Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un Oğlu Hira Tekindor'un Son Hali!
Oğulları Yönetmen Olmuş: Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un Oğlu Hira Tekindor'un Son Hali!
Ünlü tiyatro sanatçıları Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, ailesinin sanatçı mirasını devralmakla kalmamış, şimdi de kendi yolunda önemli adımlar atıyor!
Ailesinin izinden giderek sanat dünyasında kendini göstermeye karar veren Hira Tekindor tiyatro ve yönetmenlik sektöründe önemli projelere imza atmayı hedefliyor. Medea isimli oyunun çevirmenliğini ve yönetmenliğini yapan isim başarılarıyla adından bahsettiriyor.
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara yerleşen Zerrin Tekindor ile son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde "Halis Korhan"ı oynayan Çetin Tekindor çifti geçmişte yaptıkları evlilikle adından bahsettirmişti.
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Boşanma kararlarının ardından açıklamada bulunmayan ikiliyi başka isimlerle duysak da eski çift oğulları için dostluklarını devam ettirdiklerini söylemişti.
Ünlü tiyatro sanatçıları Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor’un oğulları Hira Tekindor hakkında son dönemde sıkça konuşuluyor.
Peki, Hira Tekindor şu sıralar ne yapıyor? İşte detaylar! 🎬
Senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle Uluslararası Şili Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı.
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Kariyerinde anne ve babasının adımlarından giden Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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