Saçlar Gitmiş: Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıkan Mert Demir'in Radikal Tarz Değişimine Yorum Yağdı!
Saçlar Gitmiş: Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıkan Mert Demir'in Radikal Tarz Değişimine Yorum Yağdı!
İlk zamanlar 'Ateşe Düştüm' ile ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, daha sonra magazin dünyasında daha da ön plana çıkar olmuştu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı haklarında çıkan iddialarla da dikkatleri üzerine çekmişti.
Yaşanan olaylardan sonra 'Bir süre uzak kalacağım.' açıklaması yapan Mert Demir uzun zaman sonra sahneye çıktı. Değişen yeni tarzıyla göze çarpan Demir'in saçlarını kısacık kestirdiği ve biraz kilo aldığı görüldü.
Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu Mert Demir'in yeni imajını beğenenler kadar eleştirenler de oldu.
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'Ateşe Düştüm' şarkısıyla gönülleri fetheden Mert Demir günden güne daha popüler hale gelmeyi başardı. Bunda güçlü sesi kadar aşk hayatı da etkili oldu.
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Kimilerinin çok yakıştırdığı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftinin aşklarına bir türlü inanmayanlar da vardı.
Pek çok iddiayla gündeme oturan ünlü şarkıcı Mert Demir'in olayların ardından "Bir süre uzak kalacağım." demişti.
Saçlarını kısacık kestiren Mert Demir'in eski haline göre biraz daha kilolu olduğu da görüldü.
Popüler şarkıcı Mert Demir'in değişen tarzını çok beğenenler de oldu hiç beğenmeyip eleştirenler de...
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Peki siz Mert Demir'in bu radikal tarz değişikliği hakkında neler düşünüyorsunuz?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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