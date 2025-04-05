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Saçlar Gitmiş: Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıkan Mert Demir'in Radikal Tarz Değişimine Yorum Yağdı!

Saçlar Gitmiş: Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıkan Mert Demir'in Radikal Tarz Değişimine Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.04.2025 - 01:38

İlk zamanlar 'Ateşe Düştüm' ile ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, daha sonra magazin dünyasında daha da ön plana çıkar olmuştu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı haklarında çıkan iddialarla da dikkatleri üzerine çekmişti. 

Yaşanan olaylardan sonra 'Bir süre uzak kalacağım.' açıklaması yapan Mert Demir uzun zaman sonra sahneye çıktı. Değişen yeni tarzıyla göze çarpan Demir'in saçlarını kısacık kestirdiği ve biraz kilo aldığı görüldü. 

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu Mert Demir'in yeni imajını beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

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'Ateşe Düştüm' şarkısıyla gönülleri fetheden Mert Demir günden güne daha popüler hale gelmeyi başardı. Bunda güçlü sesi kadar aşk hayatı da etkili oldu.

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla gönülleri fetheden Mert Demir günden güne daha popüler hale gelmeyi başardı. Bunda güçlü sesi kadar aşk hayatı da etkili oldu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yılın başında Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamış 'Aşk yaşıyorlar' iddialarıyla gündeme oturmuştu. Önceleri sadece Instagram üzerinden yorumlaştıklarına şahit olduğumuz, ikili nisan ayında ilk kez birlikte görüntü vererek aşklarını resmen ilan etmişlerdi.

O günden sonra görüntülenmekten çekinmeyen sürpriz aşıklar attıkları her adımla dikkat çeker olmuştu.

Kimilerinin çok yakıştırdığı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftinin aşklarına bir türlü inanmayanlar da vardı.

Kimilerinin çok yakıştırdığı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftinin aşklarına bir türlü inanmayanlar da vardı.

Birliktelikleri bir kesim tarafından göstermelik-reklam olarak yorumlanan ünlü ikili tüm bu eleştirilere kulak tıkamıştı. Haklarındaki iddiaların dallanıp budaklanmasıyla işler daha da büyümüş ve gündemin en çok konuşulan çifti olmuştu.

Pek çok iddiayla gündeme oturan ünlü şarkıcı Mert Demir'in olayların ardından "Bir süre uzak kalacağım." demişti.

Pek çok iddiayla gündeme oturan ünlü şarkıcı Mert Demir'in olayların ardından "Bir süre uzak kalacağım." demişti.

Gerçekten oldukça uzun bir zamandır ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı bu akşam ilk kez sahne aldı. Verdiği bir konserle yeniden hayranlarıyla buluşan Demir sadece performansıyla değil değişen radikal tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Saçlarını kısacık kestiren Mert Demir'in eski haline göre biraz daha kilolu olduğu da görüldü.

Popüler şarkıcı Mert Demir'in değişen tarzını çok beğenenler de oldu hiç beğenmeyip eleştirenler de...

Popüler şarkıcı Mert Demir'in değişen tarzını çok beğenenler de oldu hiç beğenmeyip eleştirenler de...
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Peki siz Mert Demir'in bu radikal tarz değişikliği hakkında neler düşünüyorsunuz?

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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