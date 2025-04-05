Saçlar Gitmiş: Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıkan Mert Demir'in Radikal Tarz Değişimine Yorum Yağdı!

İlk zamanlar 'Ateşe Düştüm' ile ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, daha sonra magazin dünyasında daha da ön plana çıkar olmuştu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı haklarında çıkan iddialarla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Yaşanan olaylardan sonra 'Bir süre uzak kalacağım.' açıklaması yapan Mert Demir uzun zaman sonra sahneye çıktı. Değişen yeni tarzıyla göze çarpan Demir'in saçlarını kısacık kestirdiği ve biraz kilo aldığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu Mert Demir'in yeni imajını beğenenler kadar eleştirenler de oldu.