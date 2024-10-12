Görüş Bildir
Haberler
TV
Sadece Boşanmak İstemiştim! Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon Programına Damga Vuran Cemile’nin Hikayesi

Sadece Boşanmak İstemiştim! Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon Programına Damga Vuran Cemile’nin Hikayesi

Oğuzhan Uğur
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.10.2024 - 22:16 Son Güncelleme: 12.10.2024 - 22:21

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel tanıtımında anlattığı acı dolu hikaye ile herkesi gözyaşlarına boğan Cemile Yıldız’ın hikayesini sizler için derledik. 

Cemile Yıldız’ın şikayeti sebebiyle eve gelen polislere, “Götürürseniz, ben karımı öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim” dediği daha sonra da çocuklarını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı. 

Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtımında anlattıklarından sonra herkesi gözyaşlarına boğan Cemile Yıldız, yaşadıklarını Temmuz ayında Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a anlatmıştı. 

İşte Cemile Yıldız'ın acı dolu hikayesi...

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının ‘6284 Özel’ bölümünün fragmanını yayınladı. Tanıtım videosunda anlattıklarıyla bir anda sosyal medyanın gündemi haline gelen Anne Cemile’nin hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının ‘6284 Özel’ bölümünün fragmanını yayınladı. Tanıtım videosunda anlattıklarıyla bir anda sosyal medyanın gündemi haline gelen Anne Cemile’nin hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

“100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. Ben sadece boşanmak istemiştim” diyerek herkesi gözyaşlarına boğan Cemile’nin hikayesini sizler için derledik.

“100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. Ben sadece boşanmak istemiştim” diyerek herkesi gözyaşlarına boğan Cemile’nin hikayesini sizler için derledik.

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel bölümüne anlattığı acı dolu hikaye ile herkesi kahreden Cemile Yıldız, yaşananları Temmuz ayında Milliyet Gazetesinden Çiğdem Yılmaz’a anlatmıştı. İşte Cemile Yıldız’ın acı dolu hikayesi…

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel bölümüne anlattığı acı dolu hikaye ile herkesi kahreden Cemile Yıldız, yaşananları Temmuz ayında Milliyet Gazetesinden Çiğdem Yılmaz’a anlatmıştı. İşte Cemile Yıldız’ın acı dolu hikayesi…

Ankara, Çankaya’da yaşayan inşaat mühendisi Murat Keklik, oğlu Yağız’ı (14) ve kızı Doğa’yı (11) öldürdükten sonra intihar etti.

Ankara, Çankaya’da yaşayan inşaat mühendisi Murat Keklik, oğlu Yağız’ı (14) ve kızı Doğa’yı (11) öldürdükten sonra intihar etti.

Acılı anne Cemile Yıldız, psikolojik sorunları olan Keklik ile olan 16 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. 

Kendisi ve çocuklarına yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı aldırmasıyla Keklik’in tehditlerinin başladığını söyleyen Yıldız, çocuklarının ihmaller sonucu göz göre göre ölüme gönderildiğini öne sürdü.

Yıldız, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisinin açık tehdide rağmen çocukların babalarına teslim edildiğini belirterek, Milliyet’e şunları anlattı:

Yıldız, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisinin açık tehdide rağmen çocukların babalarına teslim edildiğini belirterek, Milliyet’e şunları anlattı:

“Eşimin alkol ve kumar bağımlılığı, psikolojik sorunları vardı. Hatta sırf bu yüzden iki defa yatarak tedavi gördü. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıktan 2 gün sonra intihara kalkışmış ve hastaneye kaldırmış. Daha önceden de intihara kalkışmıştı. Uzaklaştırma kararından sonra beni ve çocuklarımı öldüreceğini söylüyordu. Ben de avukatım aracılığıyla bu tehditlerden dolayı şikayetçi oldum. 

Evde beni öldüreceğini söyleyince kaçıp karakola gittim can güvenliğimin olmadığını söyledim. Karakoldaki polis bana, ‘Kendisini aradık şu an evde değil eve gidebilirsiniz’ dedi. Oysaki komşularım evde balkonda oturduğunu görüyordu. Polisleri dinleseydim o gün eve gidecektim ve o gün o adam beni öldürecekti. Karşılaştığım ilk ihmal buydu. Çocuklarım bendeyken eve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir görevli geldi, bizimle görüştü. Bu kadına ‘Çocuklarım o adamın yanına giderse ölecek’ dedim. İntihar sürecini anlattım, beni dinleyen olmadı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Kızıma da babasıyla görüşmek isteyip istemediğini sormuş, ‘Görüşürüm’ demiş. Oğlum ‘Şu an görüşmek istemiyorum’ demiş. Benim ve oğlumun anlatımlarına rağmen mahkeme 1-31 Temmuz’da çocukların babalarında kalmaları için karar çıkarttı.”

“Kızıma da babasıyla görüşmek isteyip istemediğini sormuş, ‘Görüşürüm’ demiş. Oğlum ‘Şu an görüşmek istemiyorum’ demiş. Benim ve oğlumun anlatımlarına rağmen mahkeme 1-31 Temmuz’da çocukların babalarında kalmaları için karar çıkarttı.”

“Oğlum bavulunu hazırlarken ‘Anne ben korkuyorum gitmek istemiyorum, gitmesem olur mu?’ diye sordu. Mahkeme kararı olmazsa göndermeyecektim. 1 Temmuz’da çocukları teslim ettim, 2 Temmuz’da oğlum beni görüntülü aradı donmuştu tek kelime etmiyordu, kızımın sesi de çıkmıyordu. Bu adam bana çocukları öldüreceğini söyledi ve beni aradıktan hemen sonra da öldürmüş. Ben şimdi soruyorum, benim çocuklarımın katili kim, sadece babaları mı? İhmali olanlar hakkında şikâyetçi olacağım.”

Anne Cemil Yıldız’ın şikâyeti üzerine eve gelen polislere Murat Keklik’in “Götürürseniz, ben karımı öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim ” dediği ortaya çıktı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
38
6
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın