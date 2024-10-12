Sadece Boşanmak İstemiştim! Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon Programına Damga Vuran Cemile’nin Hikayesi

“Eşimin alkol ve kumar bağımlılığı, psikolojik sorunları vardı. Hatta sırf bu yüzden iki defa yatarak tedavi gördü. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıktan 2 gün sonra intihara kalkışmış ve hastaneye kaldırmış. Daha önceden de intihara kalkışmıştı. Uzaklaştırma kararından sonra beni ve çocuklarımı öldüreceğini söylüyordu. Ben de avukatım aracılığıyla bu tehditlerden dolayı şikayetçi oldum.

Evde beni öldüreceğini söyleyince kaçıp karakola gittim can güvenliğimin olmadığını söyledim. Karakoldaki polis bana, ‘Kendisini aradık şu an evde değil eve gidebilirsiniz’ dedi. Oysaki komşularım evde balkonda oturduğunu görüyordu. Polisleri dinleseydim o gün eve gidecektim ve o gün o adam beni öldürecekti. Karşılaştığım ilk ihmal buydu. Çocuklarım bendeyken eve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir görevli geldi, bizimle görüştü. Bu kadına ‘Çocuklarım o adamın yanına giderse ölecek’ dedim. İntihar sürecini anlattım, beni dinleyen olmadı.'