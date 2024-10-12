Sadece Boşanmak İstemiştim! Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon Programına Damga Vuran Cemile’nin Hikayesi
Sadece Boşanmak İstemiştim! Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon Programına Damga Vuran Cemile’nin Hikayesi
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/ya...
Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel tanıtımında anlattığı acı dolu hikaye ile herkesi gözyaşlarına boğan Cemile Yıldız’ın hikayesini sizler için derledik.
Cemile Yıldız’ın şikayeti sebebiyle eve gelen polislere, “Götürürseniz, ben karımı öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim” dediği daha sonra da çocuklarını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.
Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtımında anlattıklarından sonra herkesi gözyaşlarına boğan Cemile Yıldız, yaşadıklarını Temmuz ayında Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a anlatmıştı.
İşte Cemile Yıldız'ın acı dolu hikayesi...
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Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının ‘6284 Özel’ bölümünün fragmanını yayınladı. Tanıtım videosunda anlattıklarıyla bir anda sosyal medyanın gündemi haline gelen Anne Cemile’nin hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.
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“100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. Ben sadece boşanmak istemiştim” diyerek herkesi gözyaşlarına boğan Cemile’nin hikayesini sizler için derledik.
Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel bölümüne anlattığı acı dolu hikaye ile herkesi kahreden Cemile Yıldız, yaşananları Temmuz ayında Milliyet Gazetesinden Çiğdem Yılmaz’a anlatmıştı. İşte Cemile Yıldız’ın acı dolu hikayesi…
Ankara, Çankaya’da yaşayan inşaat mühendisi Murat Keklik, oğlu Yağız’ı (14) ve kızı Doğa’yı (11) öldürdükten sonra intihar etti.
Yıldız, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisinin açık tehdide rağmen çocukların babalarına teslim edildiğini belirterek, Milliyet’e şunları anlattı:
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“Kızıma da babasıyla görüşmek isteyip istemediğini sormuş, ‘Görüşürüm’ demiş. Oğlum ‘Şu an görüşmek istemiyorum’ demiş. Benim ve oğlumun anlatımlarına rağmen mahkeme 1-31 Temmuz’da çocukların babalarında kalmaları için karar çıkarttı.”
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