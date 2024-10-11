Oğuzhan Uğur'un Özrü Damgasını Vurdu: Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölümünün Tanıtımı Yayınlandı

Özellikle seçim sürecinde yaptığı Mevzular Açık Mikrofon bölümleriyle büyük ses getiren Oğuzhan Uğur, yine etkileyici bir Mevzular bölümüne imza attı. Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetleri, şiddet ve taciz olaylarının ardından ünlü isimlerle birlikte 'Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel' bölümünün çekimini gerçekleştirdi. Tamamı Salı günü yayınlanacak olan programın tanıtım videosu yayınlandı.