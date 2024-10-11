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Oğuzhan Uğur'un Özrü Damgasını Vurdu: Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölümünün Tanıtımı Yayınlandı

Oğuzhan Uğur'un Özrü Damgasını Vurdu: Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölümünün Tanıtımı Yayınlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 20:52 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 20:53

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Özellikle seçim sürecinde yaptığı Mevzular Açık Mikrofon bölümleriyle büyük ses getiren Oğuzhan Uğur, yine etkileyici bir Mevzular bölümüne imza attı. Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetleri, şiddet ve taciz olaylarının ardından ünlü isimlerle birlikte 'Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel' bölümünün çekimini gerçekleştirdi. Tamamı Salı günü yayınlanacak olan programın tanıtım videosu yayınlandı.

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Programda Hazal Kaya, Ezgi Mola, Gülben Ergen, Pelin Akil, Pınar Deniz, Nur Sürer gibi isimler yer aldı.

Programda Hazal Kaya, Ezgi Mola, Gülben Ergen, Pelin Akil, Pınar Deniz, Nur Sürer gibi isimler yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları öldürülen kadının da konuştuğu programa, Oğuzhan Uğur'un geçmişte yaptığı cinsiyetçi konuşmalar için dilediği özür damgasını vurdu.

Geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları öldürülen kadının da konuştuğu programa, Oğuzhan Uğur'un geçmişte yaptığı cinsiyetçi konuşmalar için dilediği özür damgasını vurdu.

İşte o tanıtım;

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