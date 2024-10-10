"Spor Işıldayanı" Ödülünü Alan Milli Gururumuz Eda Erdem Konuşmasında Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekti

Eda Erdem kaptanlığındaki milli voleybol takımımız ülkemize sayısız gurur yaşattı bildiğiniz üzere. Kendine özgü oyun stili ve sahadaki liderliği ile takımına önemli katkılar sağlayan Eda Erdem, voleybol camiasında adeta bir fenomen haline geldi. Yetenekli sporcu, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da adından sıkça söz ettiriyor. Kendi alanında birçok başarıya imza atan Erdem, genç sporculara da ilham kaynağı oluyor. Kaptan geçtiğimiz gün 'Sporun Işıldayanı' ödülüne layık görüldü.
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Kaptan Eda Erdem ödül konuşmasında, ülkemizde son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekti.
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Ülkemizde yaşanan acı gerçeklerin de konuşulması gerektiğini söyleyen Erdem, "Kadınların hayatın her alanında hak ettiği değeri görmesi, güvenli olması ve özgürce var olabilmesi için tüm gücümle mücadele edeceğim."
İşte o anlar;
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