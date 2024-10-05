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Yayıncı 'pqueen' İzleyenlere Akıl Tutulması Yaşatan 'Normal Doğum' Kamu Spotuna Tepki Gösterdi

Yayıncı 'pqueen' İzleyenlere Akıl Tutulması Yaşatan 'Normal Doğum' Kamu Spotuna Tepki Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 22:33 Son Güncelleme: 05.10.2024 - 22:34

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Ülkecek peş peşe gelen korkunç olaylarla sarsıldık. Tüm bu olayların çözümünü sorguladığımız sırada Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 'normal doğum' kamu spotu pek çok kişiyi şaşkına çevirdi. Başlatılan bu ilginç kampanyaya pek çok kişiden tepki geldi.

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'pqueen' ismiyle bilinen yayıncı Pelin Baynazoğlu da bu kamu spotuna çektiği bir video ile tepki gösterdi.

'pqueen' ismiyle bilinen yayıncı Pelin Baynazoğlu da bu kamu spotuna çektiği bir video ile tepki gösterdi.

"Biz kadınlar yine bir şeyi hatalı yapıyoruz belli ki, uyarma gereği duymuşlar" diyen Pelin, bütün doğumların normal olduğunu asıl normal olmayanın genç yaşlarımızdan itibaren bedenlerimiz üzerinden ahkam kesilmesi olduğunu söyledi.

"Biz kadınlar yine bir şeyi hatalı yapıyoruz belli ki, uyarma gereği duymuşlar" diyen Pelin, bütün doğumların normal olduğunu asıl normal olmayanın genç yaşlarımızdan itibaren bedenlerimiz üzerinden ahkam kesilmesi olduğunu söyledi.

İşte o video;

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