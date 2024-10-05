Biri Bitmeden Biri Başlıyor: Arkadaşının Sevgilisi Tarafından Darbedilen Kadın Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@betuldeniz006...
Ülkemiz son günlerde peş peşe kadına şiddet ve kadın cinayeti haberleriyle sarsıldı. Ne yazıkki bu haberlerin biri bitmeden bir yenisini duymaya başladık. Yine bir genç kızımız, yaşadığı şiddet olayında çareyi sosyal medyada aramakta buldu.
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Arkadaşının sevgilisi tarafından darbedilen 'betuldeniz006' sosyal medya kullanıcısı, arkadaşı da erkek arkadaşını koruyunca ne yapacağını bilemedi.
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Eski sevgilisi tarafından darbedilen arkadaşını korumak isterken kendisi zarar gören kadın, arkadaşının elinde görüntüler olmasına rağmen vermediğini, polislerin ise ifadesini almadan gönderdiğini iddia etti.
İşte o video;
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