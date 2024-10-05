Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul'da Katledilen İkbal Uzuner'in Akrabası Anlattı: "Çocuğun Babası Bile Çocukla Mahkemelikti"

İstanbul'da Katledilen İkbal Uzuner'in Akrabası Anlattı: "Çocuğun Babası Bile Çocukla Mahkemelikti"

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 17:19

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner, Semih Çelik tarafından canice katledildi. Katil, bir senedir genç kıza takıntılıydı. Geçtiğimiz sene çektiği bir videoda 'seni öldürecektim' diyen katille ilgili korkunç bir iddia daha ortaya atıldı.

İkbal Uzuner'in akrabası olduğunu söyleyen bir kişi, katil Semih Çelik'i anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Semih Çelik isimli katil, İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki genç kızı canice katletti ve surlardan atlayarak intihar etti.

Semih Çelik isimli katil, İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki genç kızı canice katletti ve surlardan atlayarak intihar etti.

Semih Çelik'in İkbal Uzuner'e 1 senedir takıntılı olduğu, geçtiğimiz sene de onu öldürmekle ilgili bir video çektiği ortaya çıktı.

Semih Çelik'in İkbal Uzuner'e 1 senedir takıntılı olduğu, geçtiğimiz sene de onu öldürmekle ilgili bir video çektiği ortaya çıktı.

👇🏻

Sosyal medyada ise İkbal Uzuner'in akrabası olduğunu belirten bir kişi, katil Semih Çelik hakkındaki bilgileri aktardı.

Sosyal medyada ise İkbal Uzuner'in akrabası olduğunu belirten bir kişi, katil Semih Çelik hakkındaki bilgileri aktardı.

'Üçü lisede okul arkadaşıydı' diyen akraba, katilin İkbal'e takıntılı olduğunu söyledi. İkbal'in babası, İkbal'i okuldan alarak açık öğretime yazdırmıştı. Fakat katil, 5 yıldır özellikle de son 1 yıldır İkbal'in peşini bırakmıyordu.

Katil hakkında daha önce de defalarca şikayette bulunulduğu ancak herhangi bir ceza almadığı söylendi.

"Öyle ki çocuğun babası ile çocuk mahkemelikti. Babası bile kaç defa hakkında şikayette bulundu..."

"Öyle ki çocuğun babası ile çocuk mahkemelikti. Babası bile kaç defa hakkında şikayette bulundu..."

Ayşenur'la sevgili olunca İkbal'in ailesini arayarak yeni bir sevgilisi olduğunu söyleyen katil, İkbal'in peşini ise bırakmadı. 

'Bir gün öncesi dahi annesi dedesi ile dışarı çıktıklarında takip etmiş. İkbal tek başına gezen bir kız değildi. Sadece yarım saatliğine dışarı çıktığında bu olay oldu. Onu surlara çıkan merdivenlerde çığlıklarını duyup zorla çıkarıldığını duydukları halde kimse bir şey yapmamış. İkbal'e ulaşamayan Gülcan ablam tekrar aradığında 'gel kızın surlarda huzur içinde' diyen ruh hastası kestiği başı annenin önüne attı. Acımız büyük bilmeden konuşulmasın.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın