İstanbul'da Katledilen İkbal Uzuner'in Akrabası Anlattı: "Çocuğun Babası Bile Çocukla Mahkemelikti"
İstanbul'da Katledilen İkbal Uzuner'in Akrabası Anlattı: "Çocuğun Babası Bile Çocukla Mahkemelikti"
İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner, Semih Çelik tarafından canice katledildi. Katil, bir senedir genç kıza takıntılıydı. Geçtiğimiz sene çektiği bir videoda 'seni öldürecektim' diyen katille ilgili korkunç bir iddia daha ortaya atıldı.
İkbal Uzuner'in akrabası olduğunu söyleyen bir kişi, katil Semih Çelik'i anlattı.
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Semih Çelik isimli katil, İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki genç kızı canice katletti ve surlardan atlayarak intihar etti.
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Semih Çelik'in İkbal Uzuner'e 1 senedir takıntılı olduğu, geçtiğimiz sene de onu öldürmekle ilgili bir video çektiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada ise İkbal Uzuner'in akrabası olduğunu belirten bir kişi, katil Semih Çelik hakkındaki bilgileri aktardı.
"Öyle ki çocuğun babası ile çocuk mahkemelikti. Babası bile kaç defa hakkında şikayette bulundu..."
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