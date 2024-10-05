İstanbul'da Katledilen İkbal Uzuner'in Akrabası Anlattı: "Çocuğun Babası Bile Çocukla Mahkemelikti"

Ayşenur'la sevgili olunca İkbal'in ailesini arayarak yeni bir sevgilisi olduğunu söyleyen katil, İkbal'in peşini ise bırakmadı.

'Bir gün öncesi dahi annesi dedesi ile dışarı çıktıklarında takip etmiş. İkbal tek başına gezen bir kız değildi. Sadece yarım saatliğine dışarı çıktığında bu olay oldu. Onu surlara çıkan merdivenlerde çığlıklarını duyup zorla çıkarıldığını duydukları halde kimse bir şey yapmamış. İkbal'e ulaşamayan Gülcan ablam tekrar aradığında 'gel kızın surlarda huzur içinde' diyen ruh hastası kestiği başı annenin önüne attı. Acımız büyük bilmeden konuşulmasın.'