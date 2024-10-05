Sosyal Medya Tepkilerinin Gözaltı Kararlarını Etkilemesini Böyle Tiye Aldı: “İzahı Olmayanın Mizahı Olur”

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda iki şahsın bir kadını sokak köşesinde sıkıştırarak taciz etmek istediği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ardından ikili, kadın şikayetçi olmadığı için serbest bırakılmıştı. Ancak bu mide bulandırıcı olay karşısında sosyal medya kullanıcıları susmadı ve tepkileri sayesinde yeniden gözaltı kararı çıktı.