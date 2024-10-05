Semih Çelik’in Canice Katlettiği İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil Son Yolculuklarına Uğurlandı

Geçtiğimiz gün yaşanan sarsıcı olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i canice katletmişti. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in cenaze töreni bugün gerçekleşti.