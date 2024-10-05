Semih Çelik’in Canice Katlettiği İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil Son Yolculuklarına Uğurlandı
Semih Çelik’in Canice Katlettiği İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil Son Yolculuklarına Uğurlandı
Geçtiğimiz gün yaşanan sarsıcı olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i canice katletmişti. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in cenaze töreni bugün gerçekleşti.
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Ayşenur Halil için Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi’ndeki Saadet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile gözyaşlarıyla kızlarına veda etti.
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İkbal Uzuner’in ise Fatih Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül de katılım göstererek ailenin acısını paylaştı.
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