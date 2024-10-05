Kadınlar Katledilirken Faile Değil Mağdura Tavsiye Veren Erkek Sosyal Medyada Tepkilerin Odağında

Her geçen gün daha korkunç bir olayla sarsılıyoruz! İstanbul'un Fatih ilçesinde dün yaşanan vahşi kadın cinayetleri bir kez daha tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Yaşanan trajedilerin ardından erkeklerden gelen tavsiyeler ise sosyal medya kullanıcılarının sabrını taşırdı!

İşte, çözümün hâlâ 'kadının bir şeyleri yapmasında ya da yapmamasında' olduğunu zannedenlere gelen o tepkiler...