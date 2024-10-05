Kadınlar Katledilirken Faile Değil Mağdura Tavsiye Veren Erkek Sosyal Medyada Tepkilerin Odağında
Kadınlar Katledilirken Faile Değil Mağdura Tavsiye Veren Erkek Sosyal Medyada Tepkilerin Odağında
Her geçen gün daha korkunç bir olayla sarsılıyoruz! İstanbul'un Fatih ilçesinde dün yaşanan vahşi kadın cinayetleri bir kez daha tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Yaşanan trajedilerin ardından erkeklerden gelen tavsiyeler ise sosyal medya kullanıcılarının sabrını taşırdı!
İşte, çözümün hâlâ 'kadının bir şeyleri yapmasında ya da yapmamasında' olduğunu zannedenlere gelen o tepkiler...
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat ara ile 2 kadın katledildi! 19 yaşındaki Semih Çelik'in, işlediği cinayetlerin ardından evinde bulunan deftere "kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürler" çizdiği tespit edildi: Tıpkı katlettiği kadınlar gibi...
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Henüz gençliğinin baharında katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in tüyler ürperten cinayetleri ya da benzerleri ülkemizde ne yazık ki ilk kez de yaşanmıyor. Münevver Karabulut, Şule Çet, Özge Can Aslan... ve sayamadığımız niceleri!
Sosyal medya platformu X üzerinden "Kadınlara söylüyorum, kimseye kolay güvenmeyin." sözleriyle başlayan tavsiyeler ise bir kez daha kafaları karıştıyor: Sizce hâlâ önlem alması gereken kadınlar mı?
"Biz insanlarla yaşıyoruz" derken sorulmayan bir soru var galiba: Peki insan insana bunu yapar mı?
Üstelik tavsiyeler sosyal medya paylaşımlarında bir başka kadının "geçmişini sorgulayan" birinden geliyor👇
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"Kadınlara akıl vermeyi bırakın" 👇
"Erkeklere söylüyorum, kadınları öldürmeyin" 👇
"Kendinizi eğitin" 👇
"Erkekler ellerinden gelebilecek en cani şekilde kadınları öldürdükten birkaç saat sonra..." 👇
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"Kadınların yaşadığı olaylar hakkında erkeklerin akıl vermesi..." 👇
Sahiden, neden suç hep katledilende aranıyor? 👇
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"Kızını korumak" yerine önce "oğlunu eğit" 👇
"Kadınlara daha fazla akıl vermeye kalkmayın" 👇
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Kadına değil "Dönüp kendinize, babanıza, erkek kardeşlerinize...." bakın 👇
"Kadınlar sadece sonradan hayatına aldıkları kişiler tarafından mı öldürülüyor?"
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"Bir Allah'ın kulu da erkeklere insan olabilme tavsiyesi versin." 👇
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"Sus" 👇
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"Hayır demek HAYIR demektir" 👇
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