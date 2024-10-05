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Kadınlar Katledilirken Faile Değil Mağdura Tavsiye Veren Erkek Sosyal Medyada Tepkilerin Odağında

Kadınlar Katledilirken Faile Değil Mağdura Tavsiye Veren Erkek Sosyal Medyada Tepkilerin Odağında

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 11:50

Her geçen gün daha korkunç bir olayla sarsılıyoruz! İstanbul'un Fatih ilçesinde dün yaşanan vahşi kadın cinayetleri bir kez daha tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Yaşanan trajedilerin ardından erkeklerden gelen tavsiyeler ise sosyal medya kullanıcılarının sabrını taşırdı! 

İşte, çözümün hâlâ 'kadının bir şeyleri yapmasında ya da yapmamasında' olduğunu zannedenlere gelen o tepkiler...

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İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat ara ile 2 kadın katledildi! 19 yaşındaki Semih Çelik'in, işlediği cinayetlerin ardından evinde bulunan deftere "kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürler" çizdiği tespit edildi: Tıpkı katlettiği kadınlar gibi...

İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat ara ile 2 kadın katledildi! 19 yaşındaki Semih Çelik'in, işlediği cinayetlerin ardından evinde bulunan deftere "kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürler" çizdiği tespit edildi: Tıpkı katlettiği kadınlar gibi...

Henüz gençliğinin baharında katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in tüyler ürperten cinayetleri ya da benzerleri ülkemizde ne yazık ki ilk kez de yaşanmıyor. Münevver Karabulut, Şule Çet, Özge Can Aslan... ve sayamadığımız niceleri!

Henüz gençliğinin baharında katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in tüyler ürperten cinayetleri ya da benzerleri ülkemizde ne yazık ki ilk kez de yaşanmıyor. Münevver Karabulut, Şule Çet, Özge Can Aslan... ve sayamadığımız niceleri!

Katledilen genç kızlarımızın acısı henüz tazeyken, erkeklerden gelen tavsiye ise adeta bardağı taşıran son damla oluyor.

Detaylar Haberimizde 👇

Sosyal medya platformu X üzerinden "Kadınlara söylüyorum, kimseye kolay güvenmeyin." sözleriyle başlayan tavsiyeler ise bir kez daha kafaları karıştıyor: Sizce hâlâ önlem alması gereken kadınlar mı?

Sosyal medya platformu X üzerinden "Kadınlara söylüyorum, kimseye kolay güvenmeyin." sözleriyle başlayan tavsiyeler ise bir kez daha kafaları karıştıyor: Sizce hâlâ önlem alması gereken kadınlar mı?
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"Biz insanlarla yaşıyoruz" derken sorulmayan bir soru var galiba: Peki insan insana bunu yapar mı?

"Biz insanlarla yaşıyoruz" derken sorulmayan bir soru var galiba: Peki insan insana bunu yapar mı?
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Üstelik tavsiyeler sosyal medya paylaşımlarında bir başka kadının "geçmişini sorgulayan" birinden geliyor👇

Üstelik tavsiyeler sosyal medya paylaşımlarında bir başka kadının "geçmişini sorgulayan" birinden geliyor👇
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"Kadınlara akıl vermeyi bırakın" 👇

"Kadınlara akıl vermeyi bırakın" 👇

"Erkeklere söylüyorum, kadınları öldürmeyin" 👇

"Erkeklere söylüyorum, kadınları öldürmeyin" 👇
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"Kendinizi eğitin" 👇

"Kendinizi eğitin" 👇
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"Erkekler ellerinden gelebilecek en cani şekilde kadınları öldürdükten birkaç saat sonra..." 👇

"Erkekler ellerinden gelebilecek en cani şekilde kadınları öldürdükten birkaç saat sonra..." 👇
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"Kadınların yaşadığı olaylar hakkında erkeklerin akıl vermesi..." 👇

"Kadınların yaşadığı olaylar hakkında erkeklerin akıl vermesi..." 👇
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Sahiden, neden suç hep katledilende aranıyor? 👇

Sahiden, neden suç hep katledilende aranıyor? 👇
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"Kızını korumak" yerine önce "oğlunu eğit" 👇

"Kızını korumak" yerine önce "oğlunu eğit" 👇
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"Kadınlara daha fazla akıl vermeye kalkmayın" 👇

"Kadınlara daha fazla akıl vermeye kalkmayın" 👇
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Kadına değil "Dönüp kendinize, babanıza, erkek kardeşlerinize...." bakın 👇

Kadına değil "Dönüp kendinize, babanıza, erkek kardeşlerinize...." bakın 👇
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"Kadınlar sadece sonradan hayatına aldıkları kişiler tarafından mı öldürülüyor?"

"Kadınlar sadece sonradan hayatına aldıkları kişiler tarafından mı öldürülüyor?"
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"Bir Allah'ın kulu da erkeklere insan olabilme tavsiyesi versin." 👇

"Bir Allah'ın kulu da erkeklere insan olabilme tavsiyesi versin." 👇
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"Sus" 👇

"Sus" 👇
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"Hayır demek HAYIR demektir" 👇

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