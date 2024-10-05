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Fatih'te Bir Günde İki Korkunç Kadın Cinayeti İşlenmişti: Oyuncu İlayda Alişan Tepki Gösterdi

Fatih'te Bir Günde İki Korkunç Kadın Cinayeti İşlenmişti: Oyuncu İlayda Alişan Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 10:04

Geçtiğimiz gün, İstanbul Fatih'te 19 yaşında iki kadın canice öldürülmüştü. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler de olaya tepki gösteriyor. O isimlerden birisi de İlayda Alişan oldu.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim günü iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik canice katlettiği kadınların ardından Edirnekapı surlarından atlamıştı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim günü iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik canice katlettiği kadınların ardından Edirnekapı surlarından atlamıştı.

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Yaşanan korkunç olayın ardından sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gece muhabirler ünlü isimlere olayla ilgili düşüncelerini sormuş, Ezgi Mola ise "İstanbul sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan korkunç olayın ardından sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gece muhabirler ünlü isimlere olayla ilgili düşüncelerini sormuş, Ezgi Mola ise "İstanbul sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullanmıştı.

Ezgi Mola'nın tepkisinden burada bahsettik 👇

Olaya tepki gösteren isimlerden birisi de oyuncu İlayda Alişan oldu. Sevgilisi Oğulcan Engin'le kameralara yansıyan isim üzüntüsünü dile getirdi.

Olaya tepki gösteren isimlerden birisi de oyuncu İlayda Alişan oldu. Sevgilisi Oğulcan Engin'le kameralara yansıyan isim üzüntüsünü dile getirdi.

Alişan, “Umarım böyle bir Türkiye olmayız artık. Bunun konu bile olmaması lazım ama maalesef ki gerçek ve bizde acıyla okuyoruz, üzülmekten başka da hiçbir şey yapamıyoruz maalesef.” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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