Fatih'te Bir Günde İki Korkunç Kadın Cinayeti İşlenmişti: Oyuncu İlayda Alişan Tepki Gösterdi
Fatih'te Bir Günde İki Korkunç Kadın Cinayeti İşlenmişti: Oyuncu İlayda Alişan Tepki Gösterdi
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim günü iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik canice katlettiği kadınların ardından Edirnekapı surlarından atlamıştı.
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Yaşanan korkunç olayın ardından sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gece muhabirler ünlü isimlere olayla ilgili düşüncelerini sormuş, Ezgi Mola ise "İstanbul sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullanmıştı.
Olaya tepki gösteren isimlerden birisi de oyuncu İlayda Alişan oldu. Sevgilisi Oğulcan Engin'le kameralara yansıyan isim üzüntüsünü dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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