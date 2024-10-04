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Mazhar Alanson'un Acı Günü: Usta İsmin Kızı Eda Alanson 50 Yaşında Hayatını Kaybetti

Mazhar Alanson'un Acı Günü: Usta İsmin Kızı Eda Alanson 50 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 14:09

Snob Magazin'in özel haberine göre; Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde vefat etti. Kızının ani ölümü sanatçıyı yasa boğdu.

KAYNAK: Snob Magazin

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/mazhar-al...
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Mazhar Alanson, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekerken, acı bir kayıpla gündeme geldi.

Mazhar Alanson, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekerken, acı bir kayıpla gündeme geldi.

Snob Magazin'in haberine göre, Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti.

Snob Magazin'in haberine göre, Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti.

Mazhar Alanson'un başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan Eda Alanson babasıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

Mazhar Alanson'un başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan Eda Alanson babasıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.
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