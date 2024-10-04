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Eda Alanson Kimdir? Mazhar Alanson'un Kızı Eda Alanson Neden Öldü?

Eda Alanson Kimdir? Mazhar Alanson'un Kızı Eda Alanson Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 15:45

MFÖ grubunun üyelerinden ünlü sanatçı Mahzar Alanson'un kızı Eda Alanson, hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının acı kaybı, yıllar önce 'Kirpi' filminde birlikte rol aldığı kızı Eda Alanson'a dair birçok soruyu beraberinde getirdi. Peki, Eda Alanson kimdir? Neden öldü? Eda Alanson'un hastalığı neydi? 

İşte, detaylar...

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Eda Alanson Kimdir?

Eda Alanson Kimdir?

Eda Alanson, Mazhar Fuat Özkan gurubunun sevilen vokalisti Mazhar Alanson'un kızıdır. 1970 yılında konservatuvarda tanışarak 1972 yılında dünyaevine giren Mazhar ve Hale Alanson çiftinin iki çocuğundan biri olan Eda Alanson, gazeteci ve metin yazarıdır. 

2002 yılında birlikteliklerine nokta koyan çiftin bir de Hilmi Alanson adında oğulları vardır.

Eda Alanson Hayatını Kaybetti!

Eda Alanson Hayatını Kaybetti!

Eda Alanson, 4 Ekim 2024 tarihinde 50 yaşında hayatını kaybetti. Alanson, babası Mazhar Alanson ile birlikte 2009 yılında beyaz perdede yerini almıştı. Baba kızı buluşturan 2009 yapımı 'Kirpi' filmi, hafızalardan silinmeyecek kıymetli bir anı olarak kaldı.

Eda Alanson Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Eda Alanson Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Eda Alanson, 2021 yılında annesi Hale Alanson'u kaybetmişti. Sanat kariyerinde önemli projelere imza atan Eda Alanson, aniden ortaya çıkan ve henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bir hastalık nedeniyle bir süredir Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu. Henüz 50 yaşındaki Eda Alanson, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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