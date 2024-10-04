Eda Alanson Kimdir? Mazhar Alanson'un Kızı Eda Alanson Neden Öldü?

Eda Alanson, 2021 yılında annesi Hale Alanson'u kaybetmişti. Sanat kariyerinde önemli projelere imza atan Eda Alanson, aniden ortaya çıkan ve henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bir hastalık nedeniyle bir süredir Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu. Henüz 50 yaşındaki Eda Alanson, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.