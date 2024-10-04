Şantaja Uğradığı İddia Edilmişti: Mahkeme Sırasında Aleyna Tilki ve Babasının Zorla Getirilmesi Talep Edildi
Şantaja Uğradığı İddia Edilmişti: Mahkeme Sırasında Aleyna Tilki ve Babasının Zorla Getirilmesi Talep Edildi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/aley...
Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, kişisel verileri ve kimlik bilgileri çalınan Aleyna Tilki'nin İ.Y.'ye açılan davaya katılması için babası ve asistanıyla zorla getirilmesine karar verildi.
KAYNAK: Sabah
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Son zamanlarda şantaj davasıyla konuşulan Aleyna Tilki, İ.Y. tarafından kişisel bilgilerinin ele geçirilip sosyal medya üzerinden yayınlandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
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Kişisel veriler, ev adresi ve nüfus kaydı gibi detayları içeren özel bilgilerle şantaj uygulandığı söylenen Tilki'nin şikayeti üzerine İ.Y.'ye "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kimlik ve özel bilgilerini Tilki'nin babası ve menajerine gönderen İ.Y.'ye açılan davada, şüphelinin avukatından yeni bir hamle geldi.
"Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Yardımcı olmak amacıyla mesaj attım" diyen İ.Y.'nin ifadeleri de olay olmuştu.
Sabah'ın haberine göre, Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki'nin katılmadığı öğrenildi. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyledi.
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Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre mahkeme, genç şarkıcının duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.
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