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Şantaja Uğradığı İddia Edilmişti: Mahkeme Sırasında Aleyna Tilki ve Babasının Zorla Getirilmesi Talep Edildi

Şantaja Uğradığı İddia Edilmişti: Mahkeme Sırasında Aleyna Tilki ve Babasının Zorla Getirilmesi Talep Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 13:06

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, kişisel verileri ve kimlik bilgileri çalınan Aleyna Tilki'nin İ.Y.'ye açılan davaya katılması için babası ve asistanıyla zorla getirilmesine karar verildi. 

KAYNAK: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/aley...
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Son zamanlarda şantaj davasıyla konuşulan Aleyna Tilki, İ.Y. tarafından kişisel bilgilerinin ele geçirilip sosyal medya üzerinden yayınlandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Son zamanlarda şantaj davasıyla konuşulan Aleyna Tilki, İ.Y. tarafından kişisel bilgilerinin ele geçirilip sosyal medya üzerinden yayınlandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Kişisel veriler, ev adresi ve nüfus kaydı gibi detayları içeren özel bilgilerle şantaj uygulandığı söylenen Tilki'nin şikayeti üzerine İ.Y.'ye "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kişisel veriler, ev adresi ve nüfus kaydı gibi detayları içeren özel bilgilerle şantaj uygulandığı söylenen Tilki'nin şikayeti üzerine İ.Y.'ye "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yaşanan detaylardan burada bahsetmiştik👇

Kimlik ve özel bilgilerini Tilki'nin babası ve menajerine gönderen İ.Y.'ye açılan davada, şüphelinin avukatından yeni bir hamle geldi.

Kimlik ve özel bilgilerini Tilki'nin babası ve menajerine gönderen İ.Y.'ye açılan davada, şüphelinin avukatından yeni bir hamle geldi.

"Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Yardımcı olmak amacıyla mesaj attım" diyen İ.Y.'nin ifadeleri de olay olmuştu.

"Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Yardımcı olmak amacıyla mesaj attım" diyen İ.Y.'nin ifadeleri de olay olmuştu.

İ.Y. 'Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı' demişti.

Sabah'ın haberine göre, Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki'nin katılmadığı öğrenildi. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki'nin katılmadığı öğrenildi. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyledi.
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Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre mahkeme, genç şarkıcının duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre mahkeme, genç şarkıcının duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Mahkeme, Tilki'nin şantajla ilgili davada babası ve asistanının tanık olarak dinlenmesini istedi.

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