Serenay Sarıkaya'nın Evi Hakkındaki Röportajını Okuyan Cüneyt Özdemir Güzel Oyuncuyu Fena Tiye Aldı!
Serenay Sarıkaya'nın Evi Hakkındaki Röportajını Okuyan Cüneyt Özdemir Güzel Oyuncuyu Fena Tiye Aldı!
Serenay Sarıkaya dekorasyonunu mimar Enis Karavil'e emanet ettiği evinin kapılarını ilk kez AD Middle East isimli bir dergiye açtı. Eviyle ilgi odağı olan Serenay Sarıkaya'nın dergiye verdiği röportaj da Cüneyt Özdemir'in radarına takıldı.
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Serenay Sarıkaya o çok merak edilen evini geçtiğimiz günlerde ilk defa açtı ve kısa sürede dekorasyon tercihleriyle, grilerin yoğun olduğu mutfağıyla ve yatak odasındaki tavan aynasıyla epey bir ilgi odağı oldu.
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Dergiye verdiği röportajda "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor – zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu." gibi ifadeler kullanan Serenay Sarıkaya'nın sözleri ünlü gazetecinin radarına takıldı.
"Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı – evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!” diye konuşan Sarıkaya Cüneyt Özdemir'in ilgisini çekti.
Katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya'nın evini ve evi hakkındaki röportajını tiye alan Özdemir sözleriyle dikkat çekti.
Salonun ortasında bulunan ihtişamlı leopar koltuğa özellikle değinen Cüneyt Özdemir, oyuncunun koltuğuna isim vermek istemesini tiye aldı! Yapay zekaya kanepeye ne ad verebileceğini soran Özdemir kahkahalara boğuldu.
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