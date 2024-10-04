Serenay Sarıkaya'nın Evi Hakkındaki Röportajını Okuyan Cüneyt Özdemir Güzel Oyuncuyu Fena Tiye Aldı!

Serenay Sarıkaya dekorasyonunu mimar Enis Karavil'e emanet ettiği evinin kapılarını ilk kez AD Middle East isimli bir dergiye açtı. Eviyle ilgi odağı olan Serenay Sarıkaya'nın dergiye verdiği röportaj da Cüneyt Özdemir'in radarına takıldı.