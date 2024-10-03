Evinin Kapılarını İlk Defa Bir Dergiye Açan Serenay Sarıkaya Dekorasyon Tercihiyle X Ahalisinden Nasibini Aldı

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk defa AD Middle East dergisine açmış, ve dekorasyon seçimleriyle ilgi odağı olmuştu. Sosyal meydada goygoy malzemesi haline gelen evin dekorasyonu kimileri tarafından oldukça ilginç bulunurken kimilerinin de dilinden kurtulamadı.