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Evinin Kapılarını İlk Defa Bir Dergiye Açan Serenay Sarıkaya Dekorasyon Tercihiyle X Ahalisinden Nasibini Aldı

Evinin Kapılarını İlk Defa Bir Dergiye Açan Serenay Sarıkaya Dekorasyon Tercihiyle X Ahalisinden Nasibini Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 12:45

Serenay Sarıkaya evinin kapılarını ilk defa AD Middle East dergisine açmış, ve dekorasyon seçimleriyle ilgi odağı olmuştu. Sosyal meydada goygoy malzemesi haline gelen evin dekorasyonu kimileri tarafından oldukça ilginç bulunurken kimilerinin de dilinden kurtulamadı.

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Türk televizyonlarının en gözde isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya oyunculuğuyla ilgi odağı olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplamayı başarıyor.

Türk televizyonlarının en gözde isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya oyunculuğuyla ilgi odağı olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplamayı başarıyor.

Evinin kapılarını ilk defa AD Middle East isimli dergiye açan Serenay Sarıkaya tercih ettiği dekorasyon seçimleriyle kısa sürede gündem olmuştu.

Evinin kapılarını ilk defa AD Middle East isimli dergiye açan Serenay Sarıkaya tercih ettiği dekorasyon seçimleriyle kısa sürede gündem olmuştu.

Evin detaylarından ise bu yazımızda bahsetmiştik👇

Eviyle ayrı, leoparlı koltuğunda verdiği pozlarla ayrı olay olan Serenay Sarıkaya kısa sürede sosyal medyanın da diline düştü. Kimileri tercihlerini oldukça ilginç bulurken, kimileriyse eleştirmeden edemedi.

Eviyle ayrı, leoparlı koltuğunda verdiği pozlarla ayrı olay olan Serenay Sarıkaya kısa sürede sosyal medyanın da diline düştü. Kimileri tercihlerini oldukça ilginç bulurken, kimileriyse eleştirmeden edemedi.

Gelin X ahalisinin tepkilerine birlikte bakalım👇

Gelin X ahalisinin tepkilerine birlikte bakalım👇
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