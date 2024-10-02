Erdal Beşikçioğlu'ndan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın "Lale Devri Bitti" Sözlerine Cevap
Erdal Beşikçioğlu'ndan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın "Lale Devri Bitti" Sözlerine Cevap
Erdal Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Kardağlı'nın tiyatro oyuncularıyla ilgili yaptığı 'Lale Devri bitti' açıklamasına cevap verdi.
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Özellikle 90'lı yıllardan bu yana televizyon ekranlarından aşina olduğumuz Tamer Karadağlı, son dönemde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak adından bahsettiriyor.
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Geçtiğimiz haftalarda kurumda çalışan meslektaşlarına "Lale devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin." şeklinde çıkışan Tamer Karadağlı'ya oyunculardan tepkiler gecikmemişti.
Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Tamer Karadağlı'nın "Lale Devri bitti." sözlerine çıkıştı.
“Tamer Karadağlı’nın Lale Devri’ni nasıl yorumladığına bağlı, ancak Devlet Tiyatroları 20 yıldır Lale Devri değil, gerileme dönemi yaşıyor. Bu gerçeğin bir an önce fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen Beşikçioğlu, Karadağlı'nın sözlerini kabul etmedi.
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