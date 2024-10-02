Meme Kanserini Yenmişti: Yeniden Ameliyata Alınan Deniz Uğur İyi Haberi Eşi ve Oğlu Poyraz'la Birlikte Duyurdu
Meme Kanserini Yenmişti: Yeniden Ameliyata Alınan Deniz Uğur İyi Haberi Eşi ve Oğlu Poyraz'la Birlikte Duyurdu
Eski eşi Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonucu oğlu Poyraz'a ulaşamaması yüzüden Nilüfer ve kızıyla polemiğe giren Deniz Uğur geçtiğimiz günlerde 1.5 sene önce yendiği meme kanserinin ardından acil bir ameliyata alınacağını duyurmuştu. Deniz Uğur iyi haberi oğlu Poyraz ve eşiyle birlikte duyurdu.
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Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve eski televizyoncu Reha Muhtar, magazin manşetlerine önce aile içinde yaşadıkları sorunlarla ardından da boşanma kararılarıyla düşmüş, velayet davasındaki gelişmeler yakından takip edilmişti.
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Ardından Reha Muhtar ve Nilüfer de üvey kızları Ayşe Nazlı Yumlu ile kurdukları aileyle ilgi odağı olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Reha Muhtar'ın evinde geçirdiği kaza sonucu Deniz Uğur oğlu Poyraz'a ulaşamamış ve Nilüfer ve üvey kızının da karıştığı olay hatırlarsanız uzun bir süre gündemde kalmıştı.
Gündeme yaşadığı polemlikle gelen, son olarak da Nilüfer'le arasında geçenleri tatlıya bağlayan Deniz Uğur geçtiğimiz senelerde atlattığı meme kanseriyle yeniden gündeme geldi.
Apar topar ameliyata alınan Deniz Uğur, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla duyurdu. "Masum görünmüyor" şeklinde tanımladığı kisti sevenlerine duyuran Uğur, müjdeyi verdi!
Çocuklarıyla pozlarını paylaşan Uğur, "Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çoook büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun🤍" ifadelerini kullandı.
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