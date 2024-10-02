Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Meme Kanserini Yenmişti: Yeniden Ameliyata Alınan Deniz Uğur İyi Haberi Eşi ve Oğlu Poyraz'la Birlikte Duyurdu

Meme Kanserini Yenmişti: Yeniden Ameliyata Alınan Deniz Uğur İyi Haberi Eşi ve Oğlu Poyraz'la Birlikte Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 17:50

Eski eşi Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonucu oğlu Poyraz'a ulaşamaması yüzüden Nilüfer ve kızıyla polemiğe giren Deniz Uğur geçtiğimiz günlerde 1.5 sene önce yendiği meme kanserinin ardından acil bir ameliyata alınacağını duyurmuştu. Deniz Uğur iyi haberi oğlu Poyraz ve eşiyle birlikte duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve eski televizyoncu Reha Muhtar, magazin manşetlerine önce aile içinde yaşadıkları sorunlarla ardından da boşanma kararılarıyla düşmüş, velayet davasındaki gelişmeler yakından takip edilmişti.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve eski televizyoncu Reha Muhtar, magazin manşetlerine önce aile içinde yaşadıkları sorunlarla ardından da boşanma kararılarıyla düşmüş, velayet davasındaki gelişmeler yakından takip edilmişti.

Ardından Reha Muhtar ve Nilüfer de üvey kızları Ayşe Nazlı Yumlu ile kurdukları aileyle ilgi odağı olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Reha Muhtar'ın evinde geçirdiği kaza sonucu Deniz Uğur oğlu Poyraz'a ulaşamamış ve Nilüfer ve üvey kızının da karıştığı olay hatırlarsanız uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Ardından Reha Muhtar ve Nilüfer de üvey kızları Ayşe Nazlı Yumlu ile kurdukları aileyle ilgi odağı olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Reha Muhtar'ın evinde geçirdiği kaza sonucu Deniz Uğur oğlu Poyraz'a ulaşamamış ve Nilüfer ve üvey kızının da karıştığı olay hatırlarsanız uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Yaşananlarla ilgili tüm detaylar için sizi şöyle alalım👇

Gündeme yaşadığı polemlikle gelen, son olarak da Nilüfer'le arasında geçenleri tatlıya bağlayan Deniz Uğur geçtiğimiz senelerde atlattığı meme kanseriyle yeniden gündeme geldi.

Gündeme yaşadığı polemlikle gelen, son olarak da Nilüfer'le arasında geçenleri tatlıya bağlayan Deniz Uğur geçtiğimiz senelerde atlattığı meme kanseriyle yeniden gündeme geldi.

Detaylardan burada bahsettik👇

Apar topar ameliyata alınan Deniz Uğur, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla duyurdu. "Masum görünmüyor" şeklinde tanımladığı kisti sevenlerine duyuran Uğur, müjdeyi verdi!

Apar topar ameliyata alınan Deniz Uğur, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla duyurdu. "Masum görünmüyor" şeklinde tanımladığı kisti sevenlerine duyuran Uğur, müjdeyi verdi!

'Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı patoloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde; İyi huylu görünüyor.'

Çocuklarıyla pozlarını paylaşan Uğur, "Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çoook büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun🤍" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla pozlarını paylaşan Uğur, "Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çoook büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun🤍" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın