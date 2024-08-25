Nilüfer ve Kızının, Oğlunu Kaçırdığını İddia Eden Reha Muhtar'ın Eski Eşi Deniz Uğur Konuya Son Noktayı Koydu!
Nilüfer ve Kızının, Oğlunu Kaçırdığını İddia Eden Reha Muhtar'ın Eski Eşi Deniz Uğur Konuya Son Noktayı Koydu!
Reha Muhtar evde kaza geçirip yoğun bakıma alındıktan sonra Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, öz oğlu Poyraz'ı Muhtar'ın diğer eski eşi Nilüfer'in kızıyla beraber kaçırdığını iddia etmişti. İkilinin arasındaki tartışma günden güne büyürken Deniz Uğur'dan 'anlaşma sağlandı' açıklaması geldi.
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Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı hatırlarsanız.
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Ünlü isim hastanedeyken aile ise resmen birbirine girmiş, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı, Deniz Uğur'un oğlunu kaçırdı" iddiasıyla ortalık fena karışmıştı.
İkilinin atışması günden güne büyürken Reha Muhtar'ın kaçırıldığı iddia edilen oğlu Poyraz bir paylaşım yaparak keyfinin yerinde olduğunu ve kaçırılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı!
Herkes Nilüfer ve Deniz Uğur arasındaki tartışmanın daha ne kadar dallanıp budaklanacağını merak ederken geçtiğimiz saatlerde Deniz Uğur'dan 'Anlaşma sağlandı' açıklaması geldi.
Deniz Uğur, X hesabından yaptığı "Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler." açıklamaları ile yaşananlara son noktayı koydu.
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Deniz Uğur saçma sapan paylaşımlar yapmasa kimse de yorum yapmayacaktı. Sorunlu bir hanım.
Deniz Uğur biraz sakin olabilse, herşeyini ortalık yere dökmese, çocuklarıyla arasını düzeltecek .Ama anladığım kadarıyla çok sinirli ve agresif bir tip??????
Sevindim çocuk için anlaşma sağlanması gerekiyordu. En iyisini yapmışlar. Umarım tekrar kamuya yansıtacak olaylar yaşamazlar.