Bülent Şakrak'la 8 Aylık İlişkisine Son Veren Esra Akpınar'ın İddialı Yatak Pozları Nispet Olarak Yorumlandı!

Ceyda Düvenci'den boşanarak 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye başlamıştı hatırlarsanız. Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğümüz Şakrak ve Akpınar ilişkisi de 8. aylarında sonra erdi. Akpınar'ın iddialı yatak pozları ise nispet olarak yorumlandı.