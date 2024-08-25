Bülent Şakrak'la 8 Aylık İlişkisine Son Veren Esra Akpınar'ın İddialı Yatak Pozları Nispet Olarak Yorumlandı!
Bülent Şakrak'la 8 Aylık İlişkisine Son Veren Esra Akpınar'ın İddialı Yatak Pozları Nispet Olarak Yorumlandı!
Ceyda Düvenci'den boşanarak 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye başlamıştı hatırlarsanız. Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğümüz Şakrak ve Akpınar ilişkisi de 8. aylarında sonra erdi. Akpınar'ın iddialı yatak pozları ise nispet olarak yorumlandı.
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2023 senesinde Ceyda Düvenci'den boşanarak 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, kısa bir süre sonra Esra Akpınar ile ilişkiye başlamış, ihanet iddiaları da sosyal medyada kol gezer olmuştu hatırlarsanız.
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Birlikte sık sık romantik pozlar paylaşan, aşklarını kimseye aldırış etmeden yaşayan Esra Akpınar ve Bülent Şakrak nazara geldi!
İlişkilerinin 8. ayında olan çiftimizin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi. Tabii ünlü ikilinin birbirlerini takipten çıkarmaları ve paylaşımları kaldırmaları da ayrılık iddialarını epey güçlendirdi.
'Aşk bitti ama hayat devam ediyor' mottosuyla ilerleyen Esra Akpınar, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı iddialı yatak pozları ile gündeme geldi!
Akpınar'ın 'Şakrak' günlerin ardından yaptığı paylaşım nispet olarak yorumlandı! Ünlü isim paylaşımına "Bana bak şeymişim ben barbara palvin." notunu düştü.
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Sizce Akpınar'ın son paylaşımı Bülent Şakrak'a gönderme olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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