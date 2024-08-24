Yunanistan'da Tatil Yapan Can Yaman'ın Sokakta Yürürken Sigarasıyla Yaptığı Hareket "Bu Kadar Olmaz" Dedirtti
Yunanistan'da Tatil Yapan Can Yaman'ın Sokakta Yürürken Sigarasıyla Yaptığı Hareket "Bu Kadar Olmaz" Dedirtti
Ünlü gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre Yunanistan'da tatil yapan Can Yaman, yolda yürürken bir kadının balonunu sigarasıyla patlattı.
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2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile ilk kez ekran karşısına çıkan Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Daha sonra 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlediğimiz Yaman'ın dillere destan bir ünü var biliyorsunuz ki.
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Rol aldığı yapımlar ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu daha sonra İtalya'ya taşınarak oyunculuk serüvenini yurt dışında devam ettirme kararı almıştı hatırlarsanız.
Popülerliği günden güne artan ünlü oyuncunun doğal olarak her hareketi mercek altında desek yeri. Hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamaları çok konuşulan ünlü oyuncu bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
Ünlü gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre Yunanistan tatilinde olan Can Yaman, sokakta yürürken sigarası ile bir kadının balonunu patlattı.
Yaman'ın kaba tavrını gören sosyal medya kullanıcıları ise yaşanan olaya tepkisiz kalamadı.
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine 👇🏻
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