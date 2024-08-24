Türk Bayrağı'nın Altındaki Pozuyla Tartışma Yaratan Serel Yereli "Gündem Olmaya Çalışıyorsun" Yorumuna Çıkıştı
Türk Bayrağı'nın Altındaki Pozuyla Tartışma Yaratan Serel Yereli "Gündem Olmaya Çalışıyorsun" Yorumuna Çıkıştı
Sevgilisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken Serel Yereli, geçtiğimiz gün Türk Bayrağı'nın altında yaptığı paylaşımıyla sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratmıştı. Ünlü isim bir takipçisinin 'Gündem olmaya çalışıyorsun' yorumuna kayıtsız kalamadı.
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Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Bodrum Masalı dizisindeki rolü ile hafızalarımıza kazınan Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
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Ünlü ismin sevgilisiyle birlikte Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratmış, kimileri desteklerken kimileri de Yereli'yi eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Yereli bu kez de bir takipçisinin sevgilisiyle yaptığı paylaşıma gelen 'gündem' temalı yorumuna verdiği cevap ile gündeme geldi!
Yereli, takipçisinin "Uğraşma gündem olamazsın ne yaparsan yap" yorumuna "Sizin boş dünyanızda gündem olmaya uğraşsam dizide oynardım bro" cevabını verdi.
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