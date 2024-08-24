Birbirlerini Taklit Etmekten Bıkmadılar: Şeyma Subaşı'ndan Sonra Şevval Şahin de Afrika Örgüsüne Düştü!
Birbirlerini Taklit Etmekten Bıkmadılar: Şeyma Subaşı'ndan Sonra Şevval Şahin de Afrika Örgüsüne Düştü!
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz saatlerde saçına Afrika örgüsü yaptırdığını paylaşmıştı. Subaşı'ndan birkaç saat sonra Afrika örgüsü yaptırdığı anları paylaşan Şevval Şahin, 'birbirlerini taklit etmekten bıkmadılar' dedirtti.
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Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, aralarından su bile sızmayan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı arkadaşlığından mutlaka haberdarsınızdır.
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İkilinin dostluğuna bir anda kara kedi girdiğini ve Şahin'in spor içeriklerinden sonra Subaşı'nın "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel YouTube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence." göndermesini de mutlaka hatırlarsınız.
Hatta Subaşı'nın göndermesinden sonra Şahin, "Eğer beni engellediysen ve hala bu yazıyı okuyorsan yardım al." paylaşımı ile bir problem olduğunu açık açık belli etmişti.
Daha sonra ise ikilinin arası bir türlü düzelmemiş, ancak Şahin ve Subaşı'nın birbirlerini taklit ettikleri sık sık sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu kez de Şeyma Subaşı geçtiğimiz saatlerde saçlarına Afrika örgüsü yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hatta daha sonra da yeni saçlarıyla eğlendiği anları...
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Subaşı'nın paylaşımından birkaç saat sonra ise Şevval Şahin Instagram hesabından saçlarına Afrika örgüsü yaptırdığı anları paylaştı. Şahin'in paylaşımı ise 'yine mi taklit?' diye düşündürttü.
Sizce ikilinin paylaşımı tesadüf mü yoksa taklit mi?
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