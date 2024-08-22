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Büşra Develi, Kendisine Özel Hayat Sorusu Yöneltip Burak Deniz'i Hatırlatan Muhabire Tatlı Sert Çıkıştı!

Büşra Develi, Kendisine Özel Hayat Sorusu Yöneltip Burak Deniz'i Hatırlatan Muhabire Tatlı Sert Çıkıştı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 23:54

Büşra Develi, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan özel hayat sorusuna tatlı sert çıkıştı!

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2015 yılında Türkiye’yi kasıp kavuran Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki performansı ile hafızalarımıza kazınan Büşra Develi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

2015 yılında Türkiye’yi kasıp kavuran Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki performansı ile hafızalarımıza kazınan Büşra Develi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncu 2015-2018 yılları arasında Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık magazin gündemine gelmişti hatırlarsanız.

Ünlü oyuncu 2015-2018 yılları arasında Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık magazin gündemine gelmişti hatırlarsanız.

Kimileri bu ilişkinin bitişini hala atlatamasa da üzerinden yıllar geçti, o defter çoktan kapandı! Ancak geçtiğimiz saatlerde bir davete katılan Büşra Develi, yine geçmişe gitmek zorunda kaldı.

Kimileri bu ilişkinin bitişini hala atlatamasa da üzerinden yıllar geçti, o defter çoktan kapandı! Ancak geçtiğimiz saatlerde bir davete katılan Büşra Develi, yine geçmişe gitmek zorunda kaldı.

Büşra Develi, kendisine özel hayat sorusu yöneltip Burak Deniz'i hatırlatan muhabire tatlı sert çıkıştı!

Büşra Develi, kendisine özel hayat sorusu yöneltip Burak Deniz'i hatırlatan muhabire tatlı sert çıkıştı!

İşte o anlar 👇🏻

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