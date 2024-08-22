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Herkes Sevgilisi Sandı: Dilan Çiçek Deniz'in Taro Emir Tekin ile Samimi Pozu Kafaları Fena Karıştırdı!

Herkes Sevgilisi Sandı: Dilan Çiçek Deniz'in Taro Emir Tekin ile Samimi Pozu Kafaları Fena Karıştırdı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 21:07

Dilan Çiçek Deniz'in Taro Emir Tekin ile verdiği samimi poz sosyal medya kullanıcılarının kafasını fena karıştırdı.

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Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile hafızalarımıza kazınan Dilan Çiçek Deniz, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile hafızalarımıza kazınan Dilan Çiçek Deniz, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Bir dönem estetik furyasına dahil olan ve daha sonra pişman olduğunu dile getiren ünlü oyuncu geçirdiği değişim ile çok eleştirilmişti hatırlarsanız.

Bir dönem estetik furyasına dahil olan ve daha sonra pişman olduğunu dile getiren ünlü oyuncu geçirdiği değişim ile çok eleştirilmişti hatırlarsanız.

Daha sonra dolgularını eriten ve eski haline bir nebze de olsa dönen Deniz, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkilinin aşkını destekleyen kadar eleştiren de olmuş ancak ünlü çiftimiz tüm eleştirilere rağmen aşklarına tam gaz devam etmişti.

Daha sonra dolgularını eriten ve eski haline bir nebze de olsa dönen Deniz, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkilinin aşkını destekleyen kadar eleştiren de olmuş ancak ünlü çiftimiz tüm eleştirilere rağmen aşklarına tam gaz devam etmişti.

Ünlü oyuncu bu kez de Taro Emir Tekin'le verdiği samimi pozla gündeme geldi. Deniz ve Tekin'in pozunu gören sosyal medya kullanıcıları ikilinin çift olduğunu düşünürken bir kesim de ikilinin çocukluk arkadaşı olduğunu iddia etti.

Ünlü oyuncu bu kez de Taro Emir Tekin'le verdiği samimi pozla gündeme geldi. Deniz ve Tekin'in pozunu gören sosyal medya kullanıcıları ikilinin çift olduğunu düşünürken bir kesim de ikilinin çocukluk arkadaşı olduğunu iddia etti.

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Rafael Çetin ile pozu ise görenlere "Hangisi aşk pozu?" diye düşündürttü!

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Rafael Çetin ile pozu ise görenlere "Hangisi aşk pozu?" diye düşündürttü!
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Gelin, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım 👇🏻

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