Şimdi Okullu Oldu: Tarkan'ın Kızının İlk Okul Gününden Paylaştığı Kareler "Zaman Ne Çabuk Geçiyor" Dedirtti
Şimdi Okullu Oldu: Tarkan'ın Kızının İlk Okul Gününden Paylaştığı Kareler "Zaman Ne Çabuk Geçiyor" Dedirtti
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1992 yılında Kıl Oldum Abi ile hayatımıza giren Tarkan, o günden itibaren Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Her şarkısı dillere pelesenk olmayı başaran "megastar" lakaplı Tarkan yalnızca kariyeri ile değil özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Özel hayatını çoğu zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı Tarkan, 2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenerek herkesi şaşırtmış, Evlendikten bir yıl sonra, temmuz 2018'de ise kızı Liya'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.
Yıllar su gibi akıp geçti ve Tarkan'ın biricik kızı Liya bugün okula başladı! Eşi ile kızı Liya'yı ilk okul gününde yalnız bırakmayan ünlü şarkıcının paylaştığı kareler ve açıklaması ise resmen kalp eritti!
Tarkan kızıyla yaptığı paylaşımına "Kızımızın ilk okul günü bugün 🏫📚✏️ Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar." notunu düştü.
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Ünlü şarkıcı aynı zamanda "Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya’mız 🧿❤️🧿" cümleleriyle takipçilerine tavsiye vermeyi de unutmadı.
Megastar'ın paylaşımına gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!
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