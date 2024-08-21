Dolandırıldığını Açıklamıştı: Her Şeyini Satmak Zorunda Kalan CZN Burak Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi!
Dolandırıldığını Açıklamıştı: Her Şeyini Satmak Zorunda Kalan CZN Burak Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi!
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Yaptığı devasa boyuttaki yemeklerle fenomen hâline gelen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, 50 milyonun üzerindeki takipçi sayısı ile sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden bir tanesi.
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Baba mesleğini devam ettiren ünlü fenomen sürekli gülümsediği sempatik içeriklerinin aksine son dönemlerde babası ile yaşadığı problemlerle gündeme gelmişti hatırlarsanız.
İddialara göre yaşanan 6 Şubat depreminden sonra göre kendi memleketi Hatay'a yardım etmek için uğraşan CZN Burak'a babası engel olmaya çalışmış ve bu duruma sinirlenen CZN Burak, babasıyla arasındaki tüm bağları koparmıştı.
Daha sonra ise Özdemir'in babasının markanın isim haklarını satarak Özdemir'i dolandırdığı iddia edilmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Özdemir'in abbası ise tüm iddiaları yalanladığı bir açıklama ile gündeme gelmişti.
Yaşananlardan sonra yeni girişiminde tek başına ilerleme kararı alan ünlü fenomen garajındaki tüm araçları satarak sermayeye çevirmiş ve yeni yolunda tek başına ilerlemişti.
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Ünlü fenomen bu kez de sattığı arabalardan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini açıkladığı bir paylaşım yaparak yeni Ferrari'sini takipçileri ile paylaştı!
Ünlü fenomen paylaşımına, "Çocukluğumdan beri hayalimdi çok şükür 😍🤗" yorumunu düştü.
İşte o anlar 👇🏻
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