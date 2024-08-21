"Onu Affetmiyorum" Demişti: Kadir Ezildi'den Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Babası Hakkında Zehir Gibi Açıklamalar
"Onu Affetmiyorum" Demişti: Kadir Ezildi'den Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Babası Hakkında Zehir Gibi Açıklamalar
Kadir Ezildi'nin 'Onu affetmiyorum' dediği babası yıllar sonra ortaya çıkmış ve 'susuyorsam oğlum için' açıklamalarında bulunmuştu. Ünlü isim yıllar sonra ortaya çıkan babası hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan, sempatik tavırları ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü sunucu şimdilerde nişanlısı ve her anını paylaştığı nişan organizasyonları ile gündemde biliyorsunuz ki. Hatta Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisini de bu dönemde ilk kez görmüş, ardı ardına yapılan paylaşımları da çok eleştirilmişti.
Aşktan yana yüzü gülen Ezildi, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda babası hakkında "Babamı hatırlamıyorum. Bazen kendimi zorluyorum, 'Ne yapardık, nasıl biriydi?' diye ama hatırlamıyorum. İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum" açıklamalarında bulunarak kendisini affetmediğini açıklamıştı.
Ezildi'nin babası ise geçtiğimiz aylarda yıllar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ortaya çıkarak ailesini yıllar önce terk ettiği için aldığı eleştirilere yanıt vermişti.
Ezildi ise babasının açıklamaları hakkında ilk kez sunuculuğunu üstlendiği programda konuştu! Ezildi, fragmanda kendisine sorulan 'Kadir senin baban çıktı bir ara ortaya, o ne alaka?' sorusunu "Benim de hoşuma gitmedi gereksizdi. Adını da hiçbir yerde anmıyorum telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın benim için ölmüştür" cümleleriyle yanıtladı.
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Ezildi, 'Bu adam sizi terk etmedi mi?' sorusuna ise "Evet giderken de beni öldü bilin, dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500.000 lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum." yanıtını verdi.
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