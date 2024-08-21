Bir Dergi İçin Kamera Karşısına Geçen Serenay Sarıkaya'nın Son Pozları Yine Sosyal Medyayı Yerinden Oynattı!
Bir Dergi İçin Kamera Karşısına Geçen Serenay Sarıkaya'nın Son Pozları Yine Sosyal Medyayı Yerinden Oynattı!
Bir dergi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın son pozları sosyal medyada gündem oldu. Aura kadın Sarıkaya'nın son pozları övgülere doyamadı.
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Hem oyunculuğu hem güzelliği ile hepimizi her defasında mest etmeyi başaran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Farklı bir auraya sahip olmanın yanı sıra on parmağında on marifet olan Sarıkaya, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve nadiren de olsa söylediği şarkılar ile sık sık magazin gündeminde yerini alıyor biliyorsunuz ki.
Bu kez de bir dergi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya, yine ve yeniden her pozuyla olay oldu! Sarıkaya'nın son pozlarıyla resmen yer yerinden oynadı!
Tabii ünlü oyuncunun son pozlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum da geldi!
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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