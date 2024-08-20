Yalı Çapkını Aşıkları Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın Düğün Pozu "İşte Aradığımız Mutlu Son Bu" Dedirtti!
Yalı Çapkını Aşıkları Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın Düğün Pozu "İşte Aradığımız Mutlu Son Bu" Dedirtti!
Yalı Çapkını aşıkları Ersin Arıcı ve Beril Pozam, 1.5 senelik beraberliğin sonunda dün nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin düğün pozu ise sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizinin yanı sıra gerçek hayatta da bir buçuk senedir birliktelerdi biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlulukları her hallerinden belli olan çiftimiz dizide her ne kadar birbirlerine kavuşamasalar da dün sade ama şık bir tören ile dünya evine girdi!
Dün birbirlerine "Evet!" diyen ve mutluluktan göz dolduran kareleri ile herkesi kendine hayran bırakan çiftimiz birlikte uzun bir yolcuğula da ilk adımlarını atmış oldu.
Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın düğün pozu ise sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu. Pozam'ın gelinliği, Arıcı'nın damatlığı ve ikilinin mükemmel uyumu...
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın