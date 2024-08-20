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Didem Soydan'ın "Keşke Sahibem Olsan" Diyen Takipçisine Verdiği Abla Tavsiyesi Kahkahaya Boğdu!

Didem Soydan'ın "Keşke Sahibem Olsan" Diyen Takipçisine Verdiği Abla Tavsiyesi Kahkahaya Boğdu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 09:59

Eleştirilere verdiği cevaplar ve iddialı pozlarıyla her daim olay olan Didem Soydan'ın 'keşke sahibem olsan' yorumunda bulunan takipçisine verdiği abla tavsiyesi kahkahaya boğdu!

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Hem yıllara meydan okuyan güzelliği hem paylaşımları hem de açıklamaları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan ünlü model Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem yıllara meydan okuyan güzelliği hem paylaşımları hem de açıklamaları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan ünlü model Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Cesur pozlar vermeyi ve açıklamalarda bulunmayı çok seven ünlü model, takipçilerinden gelen yorumlara kimi zaman takılmayı kimi zaman da tepki vermeyi de ihmal etmeyen ünlü isimlerden bir tanesi.

Cesur pozlar vermeyi ve açıklamalarda bulunmayı çok seven ünlü model, takipçilerinden gelen yorumlara kimi zaman takılmayı kimi zaman da tepki vermeyi de ihmal etmeyen ünlü isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız Soydan, daha önce de "Ne yaşlandın be Didem" diyen takipçisine verdiği bir paragraf ders ile gündeme gelmişti!

Hatırlarsanız Soydan, daha önce de "Ne yaşlandın be Didem" diyen takipçisine verdiği bir paragraf ders ile gündeme gelmişti!

Ünlü isim bu kez gerginlikle değil "keşke sahibem olsan" diyen bir takipçisine verdiği abla tavsiyesi ile görenleri kahkahaya boğdu!

Ünlü isim bu kez gerginlikle değil "keşke sahibem olsan" diyen bir takipçisine verdiği abla tavsiyesi ile görenleri kahkahaya boğdu!

İşte Didem Soydan'ın cevabı 👇🏻

İşte Didem Soydan'ın cevabı 👇🏻

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