Didem Soydan'ın "Keşke Sahibem Olsan" Diyen Takipçisine Verdiği Abla Tavsiyesi Kahkahaya Boğdu!
Didem Soydan'ın "Keşke Sahibem Olsan" Diyen Takipçisine Verdiği Abla Tavsiyesi Kahkahaya Boğdu!
Eleştirilere verdiği cevaplar ve iddialı pozlarıyla her daim olay olan Didem Soydan'ın 'keşke sahibem olsan' yorumunda bulunan takipçisine verdiği abla tavsiyesi kahkahaya boğdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem yıllara meydan okuyan güzelliği hem paylaşımları hem de açıklamaları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan ünlü model Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cesur pozlar vermeyi ve açıklamalarda bulunmayı çok seven ünlü model, takipçilerinden gelen yorumlara kimi zaman takılmayı kimi zaman da tepki vermeyi de ihmal etmeyen ünlü isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız Soydan, daha önce de "Ne yaşlandın be Didem" diyen takipçisine verdiği bir paragraf ders ile gündeme gelmişti!
Ünlü isim bu kez gerginlikle değil "keşke sahibem olsan" diyen bir takipçisine verdiği abla tavsiyesi ile görenleri kahkahaya boğdu!
İşte Didem Soydan'ın cevabı 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın